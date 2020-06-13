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Стартовые составы на матч Динамо - Заря. У киевлян 10 украинцев выйдут с первых минут

Премьер-лига
(1 голосов)

У "бело-синих" в старте Бущан, Попов, Андриевский, Русин

Стартовые составы на матч Динамо - Заря. У киевлян 10 украинцев выйдут с первых минут
Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю".

Вашему вниманию стартовые составы команд на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, Цитаишвили, Буяльский, Русин

Запасные: Бойко, Кадири, Караваев, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Дуэлунд, Соль

"Заря": Махарадзе, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Громов, Кабаев

Запасные: Василь, Вернидуб, Чайковский, Белоцерковец, Цвек, Каменюка, Циганикс, Лунев, Перович,

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
13.06.2020 в 16:45
Да, это украинцы. Только почему то украинский язык для них иностранный
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аалекс ( Крым)
13.06.2020 в 17:21
За исключением Русина.
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