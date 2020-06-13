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Стартовые составы на матч Динамо - Заря. У киевлян 10 украинцев выйдут с первых минут
У "бело-синих" в старте Бущан, Попов, Андриевский, Русин
В рамках 26-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю".
Вашему вниманию стартовые составы команд на этот поединок.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, Цитаишвили, Буяльский, Русин
Запасные: Бойко, Кадири, Караваев, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Дуэлунд, Соль
"Заря": Махарадзе, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Громов, Кабаев
Запасные: Василь, Вернидуб, Чайковский, Белоцерковец, Цвек, Каменюка, Циганикс, Лунев, Перович,