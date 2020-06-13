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Официально: Исмаили порвал "кресты" и выбыл на 6 месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Здоровья бразильцу! У "горняков" серьезные кадровые проблемы

Официально: Исмаили порвал "кресты" и выбыл на 6 месяцев
Новина українською

Вчера была информация, что левый защитник "Шахтера" Исмаили получил повреждение на тренировке "горняков".

Сегодня, официальный сайт донецкого клуба сообщил о характере травмы бразильца. 30-летний игрок повредил крестообразню связку колена и пропустит минимум 6 месяцев.

"У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление ему понадобится до шести месяцев", - говорится в заявлении ФК "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (8)
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Григорий Листопадов
13.06.2020 в 17:15
Забирайте Соболя обратно!!!
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аалекс ( Крым)
13.06.2020 в 17:14
Большой спорт и травмы - вещи неразделимые. Думаю, что Матвиенко займет место бразильца, а Хочолаву в центр. Исмаили скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
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simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 17:08
О том что после карантина будет много травм говорилось специалистами неоднократно. Прогнозы , увы, сбываются ... скорейшего выздоровления ,Исма!!
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scorpius (Ck)
13.06.2020 в 17:02
Очень жаль что подтвердилось. Всё-таки Исма - это системообразующий игрок в команде и заменить его на данный момент нереально. За чемпионат, как этот, так и следующий я не волнуюсь - там и без него всё в шоколаде, а вот в ЛЕ этого и ЛЧ следующего сезонов будет тяжко. Надо изыскивать внутренние резервы.
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+2
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Эйфоретик
13.06.2020 в 16:54
Ничего.Нужно в ШД ставить украинцев,бразилы надоели,будто Шахтер Бразилия.Болбатенко заменит.Исмаили пускай готовит чемоданы на родину.
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Инспектор ( )
13.06.2020 в 17:04
Если бы были украинцы нужного уровня, был бы другой разговор
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Инспектор ( )
13.06.2020 в 16:43
Что это за тренировка?
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таврия19752009 (симферополь)
13.06.2020 в 16:41
Хана еврокубкам .как можно на тренировках порвать
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