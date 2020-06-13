Официально: Исмаили порвал "кресты" и выбыл на 6 месяцев

Очень жаль что подтвердилось. Всё-таки Исма - это системообразующий игрок в команде и заменить его на данный момент нереально. За чемпионат, как этот, так и следующий я не волнуюсь - там и без него всё в шоколаде, а вот в ЛЕ этого и ЛЧ следующего сезонов будет тяжко. Надо изыскивать внутренние резервы.