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Официально: Исмаили порвал "кресты" и выбыл на 6 месяцев
Здоровья бразильцу! У "горняков" серьезные кадровые проблемы
Вчера была информация, что левый защитник "Шахтера" Исмаили получил повреждение на тренировке "горняков".
Сегодня, официальный сайт донецкого клуба сообщил о характере травмы бразильца. 30-летний игрок повредил крестообразню связку колена и пропустит минимум 6 месяцев.
"У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление ему понадобится до шести месяцев", - говорится в заявлении ФК "Шахтер".
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Источник:shakhtar.com
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Комментарии (8)
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Григорий Листопадов
13.06.2020 в 17:15
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аалекс ( Крым)
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simargl (Чернигов)
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scorpius (Ck)
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Эйфоретик
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Инспектор ( )
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таврия19752009 (симферополь)
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