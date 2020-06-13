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Мариуполь - Ворскла 1:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная ничья в Мариуполе

Мариуполь - Ворскла 1:1. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Ворскла".

УПЛ. 26-й тур

Мариуполь. Стадион имени В. Бойко
Главный арбитр – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Мариуполь - Ворскла 1:1

Голы: Топалов 74 - Якубу 59

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Шехич (Якубу 46), Скляр (Баенко 90), Пуцлин, Кане - Степанюк (Кравчук 66) - Кулач (Васин 73).

Мариуполь: Гальчук - Муравский, Яворский (Дава 65), Быков - Кирюханцев (Кащук 65), Игнатенко (Тищенко 85), Полегенько, Кулаков (Топалов 57) - Мишнев - Чурко (Корниенко 65), Фомин.

Предупреждения: Быков 14, Игнатенко 22 - Пуцлин 27

Удаление: Пердута 90+5

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) УПЛ
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