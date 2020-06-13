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Мариуполь - Ворскла 1:1. Видеообзор матча
Минимальная ничья в Мариуполе
Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Ворскла".
УПЛ. 26-й тур
Мариуполь. Стадион имени В. Бойко
Главный арбитр – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Мариуполь - Ворскла 1:1
Голы: Топалов 74 - Якубу 59
Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Шехич (Якубу 46), Скляр (Баенко 90), Пуцлин, Кане - Степанюк (Кравчук 66) - Кулач (Васин 73).
Мариуполь: Гальчук - Муравский, Яворский (Дава 65), Быков - Кирюханцев (Кащук 65), Игнатенко (Тищенко 85), Полегенько, Кулаков (Топалов 57) - Мишнев - Чурко (Корниенко 65), Фомин.
Предупреждения: Быков 14, Игнатенко 22 - Пуцлин 27
Удаление: Пердута 90+5