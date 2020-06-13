Контрастный душ. Заря - Динамо 1:3

События матча

Томаш Кендзёра получил в первом тайме жёлтую карточку после просмотра VAR. Поляк сыграл прямой ногой в ногу Михайличенко.

Матч был прерван в перерыве из-за грозы в Запорожье. Команды вернулись на поле спустя практически 40 минут после завершения первого тайма.

1:0 - Тымчик взял игру на себя, Шабанов пошёл с ним на стык, нарушив правила. Арбитр показал на 11-метровую отметку, а Юрченко пенальти реализовал.

1:1 - атака киевлян центром, Вербич сделал короткую передачу на Буяльского, который при входе в штрафную пробил по диагонали под левую стойку.

1:2 - Шепелев зацепился за мяч для де Пены, тот вошёл в штрафную левым полуфлангом и пробил в правую "шестёрку".

Сергей Сидорчук получил травму левого голеностопа после столкновения с Ловро Цвеком. Хавбек "Зари" после просмотра VAR был удалён.

1:3 - Виктор Цыганков прямым ударом со штрафного метров с 17-ти отправил мяч в правую "девятку".

У "Зари" в старт вернулись Махарадзе, Богдан Михайличенко и Хомченовский - неделю назад против "Колоса" они с первых минут либо были в запасе, либо не играли вовсе. Алексей Михайличенко сегодня выпустил Попова - это было единственное изменение по сравнению с победой над "Александрией".

Как и в двух предыдущих матчах после рестарта, "Заря" сразу довольно бодро включилась в игру, создав несколько неплохих моментов. Для начала хозяева вывели на удар Кабаева с левого полуфланга, а позже тот же Кабаев сделал идеальную подачу на Громова, с ударом головой которого с огромным трудом справился Бущан. По ходу второго эпизода был ещё прострел вдоль ворот, однако лайнсмен где-то нашёл офсайд.

Был ещё один очень контраверсийный момент: мяч попал в руку Попову в штрафной киевлян. Рефери Балакин почему-то ни на сам не отреагировал, ни VAR не смотрел.

Киев запомнился аж одним серьёзным шансом: Шабанов, замыкая угловой, немного не попал в створ. Русин пытался подправить в рамку - не дотянулся.

И после активности в дебютной четверти тайма динамика игры замерла. Обе команды работали только на разрушение, весь конструктив обрывался до линии штрафной, на поле стало больше борьбы и меньше свободных зон. Поэтому гроза, которая прервала игру как раз на её экваторе, была возможностью отдохнуть от довольно душного футбола.

Из-за слоя воды на газоне командам нужно было максимально упрощать игру. Похоже, к этому быстрее приспособилась "Заря": Шабанов сфолил на Тымчике в киевской штрафной - пенальти - Юрченко реализовал. Практически тут же Громов был близок к выходу один на один, но в последний момент мяч у него из-под ног выбили. И тут же - ещё одна быстрая атака "Зари" левым флангом завершилась выходом из ворот Бущана, который скинул мяч на ногу Юрченко, Владлен с линии штрафной зарядил в перекладину.

Только после этого Киев ожил и провёл несколько очень классных атак, главными действующими лицами которых стали Буяльский (обострял), Махарадзе (спасал), Вербич и Шабанов (двое последних в створ не попадали). Количество перешло в качество следом: сыграл фактор Буяльского, а также тройная замена Михайличенко. Вы ещё ни разу не спрашивали у наставника "Динамо", почему в запасе Вербич и де Пена? Возможно, после этого поединка непонимающих логику главкома киевлян прибавится.

Точку в игре поставил Ловро Цвек. Хорвату хватило меньше одной минуты, чтобы выйти на поле, сломать Сидорчука и покинуть поле. В камбек "Зари" вдесятером против "Динамо" на кураже и по довольно тяжёлому газону верилось слабо. Так оно и произошло. Хотя за попытки хозяев как-то обострить игру в атаке в таких условиях нужно отдать должное. Гол Цыганкова стал вишней на киевском торте - во-первых, лидер киевлян в первом же после травмы матче забил, а во-вторых - позволил "динамовцам" выйти вперёд по личным встречам с "Зарёй".

Киев возвращает себе привычное в последние годы второе место. Похоже, интрига в УПЛ по традиции будет лишь за группу Лиги Европы.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы)

Заря - Динамо 1:3

Голы: Владлен Юрченко 53 (пен.) - Виталий Буяльский 71, Карлос Де Пена 75, Виктор Цыганков 90+6

Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 79), Владислав Кабаев, Артём Громов, Владлен Юрченко (Максим Лунёв 85), Евгений Чеберко

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири 84), Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 61), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Карлос Де Пена 61), Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 90), Артем Шабанов, Назарий Русин (Беньямин Вербич 61), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Богдан Михайличенко 70, Джоель Абу Ханна 90+4, Евгений Чеберко 90+4 - Томаш Кендзёра 30, Денис Попов 77

Удаление: Ловро Цвек 84 (опасная игра с риском нанесения травмы)