  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Контрастный душ. Заря - Динамо 1:3
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контрастный душ. Заря - Динамо 1:3

Премьер-лига
(2 голосов)

Киев теперь единолично второй

Контрастный душ. Заря - Динамо 1:3
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

События матча

  • Томаш Кендзёра получил в первом тайме жёлтую карточку после просмотра VAR. Поляк сыграл прямой ногой в ногу Михайличенко.
  • Матч был прерван в перерыве из-за грозы в Запорожье. Команды вернулись на поле спустя практически 40 минут после завершения первого тайма.
  • 1:0 - Тымчик взял игру на себя, Шабанов пошёл с ним на стык, нарушив правила. Арбитр показал на 11-метровую отметку, а Юрченко пенальти реализовал.
  • 1:1 - атака киевлян центром, Вербич сделал короткую передачу на Буяльского, который при входе в штрафную пробил по диагонали под левую стойку.
  • 1:2 - Шепелев зацепился за мяч для де Пены, тот вошёл в штрафную левым полуфлангом и пробил в правую "шестёрку".
  • Сергей Сидорчук получил травму левого голеностопа после столкновения с Ловро Цвеком. Хавбек "Зари" после просмотра VAR был удалён.
  • 1:3 - Виктор Цыганков прямым ударом со штрафного метров с 17-ти отправил мяч в правую "девятку".

У "Зари" в старт вернулись Махарадзе, Богдан Михайличенко и Хомченовский - неделю назад против "Колоса" они с первых минут либо были в запасе, либо не играли вовсе. Алексей Михайличенко сегодня выпустил Попова - это было единственное изменение по сравнению с победой над "Александрией".

Контрастный душ. Заря - Динамо 1:3 - изображение 1

Как и в двух предыдущих матчах после рестарта, "Заря" сразу довольно бодро включилась в игру, создав несколько неплохих моментов. Для начала хозяева вывели на удар Кабаева с левого полуфланга, а позже тот же Кабаев сделал идеальную подачу на Громова, с ударом головой которого с огромным трудом справился Бущан. По ходу второго эпизода был ещё прострел вдоль ворот, однако лайнсмен где-то нашёл офсайд.

Был ещё один очень контраверсийный момент: мяч попал в руку Попову в штрафной киевлян. Рефери Балакин почему-то ни на сам не отреагировал, ни VAR не смотрел.

Киев запомнился аж одним серьёзным шансом: Шабанов, замыкая угловой, немного не попал в створ. Русин пытался подправить в рамку - не дотянулся.

И после активности в дебютной четверти тайма динамика игры замерла. Обе команды работали только на разрушение, весь конструктив обрывался до линии штрафной, на поле стало больше борьбы и меньше свободных зон. Поэтому гроза, которая прервала игру как раз на её экваторе, была возможностью отдохнуть от довольно душного футбола.

Контрастный душ. Заря - Динамо 1:3 - изображение 2

Из-за слоя воды на газоне командам нужно было максимально упрощать игру. Похоже, к этому быстрее приспособилась "Заря": Шабанов сфолил на Тымчике в киевской штрафной - пенальти - Юрченко реализовал. Практически тут же Громов был близок к выходу один на один, но в последний момент мяч у него из-под ног выбили. И тут же - ещё одна быстрая атака "Зари" левым флангом завершилась выходом из ворот Бущана, который скинул мяч на ногу Юрченко, Владлен с линии штрафной зарядил в перекладину.

Только после этого Киев ожил и провёл несколько очень классных атак, главными действующими лицами которых стали Буяльский (обострял), Махарадзе (спасал), Вербич и Шабанов (двое последних в створ не попадали). Количество перешло в качество следом: сыграл фактор Буяльского, а также тройная замена Михайличенко. Вы ещё ни разу не спрашивали у наставника "Динамо", почему в запасе Вербич и де Пена? Возможно, после этого поединка непонимающих логику главкома киевлян прибавится.

Контрастный душ. Заря - Динамо 1:3 - изображение 3

Точку в игре поставил Ловро Цвек. Хорвату хватило меньше одной минуты, чтобы выйти на поле, сломать Сидорчука и покинуть поле. В камбек "Зари" вдесятером против "Динамо" на кураже и по довольно тяжёлому газону верилось слабо. Так оно и произошло. Хотя за попытки хозяев как-то обострить игру в атаке в таких условиях нужно отдать должное. Гол Цыганкова стал вишней на киевском торте - во-первых, лидер киевлян в первом же после травмы матче забил, а во-вторых - позволил "динамовцам" выйти вперёд по личным встречам с "Зарёй".

Киев возвращает себе привычное в последние годы второе место. Похоже, интрига в УПЛ по традиции будет лишь за группу Лиги Европы.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы)
Заря - Динамо 1:3
Голы: Владлен Юрченко 53 (пен.) - Виталий Буяльский 71, Карлос Де Пена 75, Виктор Цыганков 90+6
Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 79), Владислав Кабаев, Артём Громов, Владлен Юрченко (Максим Лунёв 85), Евгений Чеберко
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири 84), Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 61), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Карлос Де Пена 61), Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 90), Артем Шабанов, Назарий Русин (Беньямин Вербич 61), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Богдан Михайличенко 70, Джоель Абу Ханна 90+4, Евгений Чеберко 90+4 - Томаш Кендзёра 30, Денис Попов 77
Удаление: Ловро Цвек 84 (опасная игра с риском нанесения травмы)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (66)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.06.2020 в 19:32
ты откуда вылез, чмо малолетнее?
Ответить
+2
-5
Матч Футболович
13.06.2020 в 19:51
Заре не хватило лавки запасных, вышел пассажир Цвек, самоудалился через 3 минуты, занавес. Забей Юрченко в пустые и Громов один в один и матч закрыт, а так... дырявое г@вно, на свежих игроках сделало результат во втором. Но с такой игрой у дырки будут ещё проблемы в концовке даже этого чемпа.
Ответить
0
-1
avatar
pofig 50 (Олександрія)
13.06.2020 в 19:50
Оце у)(уюжило Динамо цих костоломів аж бульба з носа вискочила..І про яке ще серебро має бути мова..Володіти м*ячем біля штрафної це не значить вигравати...Десна і Олександрія будуть боротися за бронзу,ну а Зоря буде 5тою...І не треба тут шукати вину судді все було справедливо..
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
13.06.2020 в 19:45
Мои поздравления болельщикам Динамо. Второй тайм был весьма интересным, давно я не видел такой "мокрый" футбол. Как в прямом, так и в переносном смыслах. Мало того, что погода мокрая, там и футболисты мочили друг друга, не жалея.
Ответить
+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
13.06.2020 в 19:40
Всем пуканодротам на заметку. Кендзера сначала сыграл в мяч, а потом въехал в ногу, и то, по инерции. а в столкновении сидорчука игрок зари по мячу не попал и сразу въехал в ногу. Почувствуйте разницу своими руками... Динамо выиграло не по делу, результат сделали три игрока. А Зоря в конце матча сдулась...
Ответить
+4
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.06.2020 в 19:38
В первом тайме судья не удалил Кендзеру и не поставил пеналь за игру рукой Попова.
Ответить
+4
-7
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:39
Ну пан Суркис в деле, так сказать.
Ответить
+2
-5
миг-25 (киев)
13.06.2020 в 19:49
Зато Ахметов и Петя Мародер -В ПРОЛЕТЕ
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
13.06.2020 в 19:41
Проспись и правила выучить
Ответить
+2
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:42
По-твоему играть в штрафной руками - нормально?
+2
-2
миг-25 (киев)
13.06.2020 в 19:50
Селюк вонючий-сиди дома -рогатая скотина
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.06.2020 в 19:35
Динамо выиграло по делу
Ответить
+8
-6
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.06.2020 в 19:38
неназначенный пенальти и перекладина и п-ц бы было дк
Ответить
+5
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
13.06.2020 в 19:41
"Бы"
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:41
ничего! тем круче интрига))) ведь у них ещё один матч, в котором заря может обыграть и снова по доп. показателям будет выше дупят))) но это при условии, что отрыв и останется таким, как сейчас
+1
-3
Unselfish (Белая Церковь )
13.06.2020 в 19:42
Сначала учи правила потом перди здесь
+1
-2
avatar
anonimus (Київ)
13.06.2020 в 19:34
Не цікаво навіть читати пости глорів, в них звичайно все навпаки. Гадаю що вам краще сидіти в тому лайні і мовчки його пережовувати.
Ответить
+1
-5
avatar
Spokoyno (Киев)
13.06.2020 в 19:34
ШО ТО БУЛО?! Команда, яка значно переважає суперника в трансферній вартості, тобто у класі" гравців, нарешті виграла Хіба це не підтвердження, що наразі перемагають не з більш зірковим складом, а більш вправним тренерським штабом. Тепер після двох перемог над прямими конкурентами треба подивитися чи справді у Динамо тренері щось "варті".
Ответить
+1
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.06.2020 в 19:33
админы, наладьте работу сайта
Ответить
0
-1
Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
13.06.2020 в 19:32
Вітаю вболівальників Динамо з перемогою. Зоря на протязі 65 хвилин виглядала цікавіше і важко уявити як би склалася ситуація при пенальті на 13-й хвилині... Але в другому таймі (в другій половині) Динамо додало та змогли переломити хід зустрічі на свою користь. Все ж велику роль має лавка запасних, а в ДК вона в декілька разів сильніша, ніж у Зорі. Скрипнику привіт... Де заміни, хоча була одна, та й та тільки вбила шанси Зорі хоча б на нічию. Гол вкінці матчу - цукерочка, прекрасне виконання.
Ответить
+3
-2
avatar
Инспектор ( )
13.06.2020 в 19:31
Заре рано на 2 место. А этот идиот Ловро Цвек, откуда взялся?
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.06.2020 в 19:34
с Балкан. откуда-то
Ответить
0
-1
Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
13.06.2020 в 19:34
Хорват
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 19:31
Балакин не удивил. Противоречивые решения, которые вобщем то повлияли на конечный результат. Заря разочаровала. Динамо тоже не сильно впечатлило. Вся борьба впереди. Но шансы у Динамо уже явно выше...
Ответить
+5
-2
Arsenals (Днепр)
13.06.2020 в 19:34
так никто не сомневался в дк
Ответить
+2
0
avatar
anonimus (Київ)
13.06.2020 в 19:35
Пенальті немає - а ДК знов не таке? Посміховисько
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 19:30
Балакин не удивил. Противоречивые решения, которые вобщем то повлияли на конечный результат. Заря разочаровала. Динамо тоже не сильно впечатлило. Вся борьба впереди. Но шансы у Динамо уже явно выше...
Ответить
+3
-2
Arsenals (Днепр)
13.06.2020 в 19:30
поражаюсь тем людям кто думает что кто-то в УПЛ на сегодня может сместить дырку со второго места,остальные команды все ДНО!!!!!!
Ответить
+1
-5
oda1979 (Запорожье)
13.06.2020 в 19:29
Если рассматривать игру в разрезе участия в ЛЧ, то ещё команды лайно. Обрезки в центре поля уровня юношеских команд. Люди пас отдать не могут. Причём прессинга как такового на поле не было. Жуть.
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
13.06.2020 в 19:29
Обе команды
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
13.06.2020 в 19:28
Как бы кто не говорил, но Скрипник слил матч. В который раз убеждаюсь, что он тактически слабый тренер. Поставит одну модель игры на матч - и гоняет в нее. Никакой перестройки игры, никаких замен. Ну нельзя так играть, борясь за серьезные места в таблице.
Ответить
+4
-5
oda1979 (Запорожье)
13.06.2020 в 19:31
Уважаемый, ты можешь менять построения на поле и гонять разные тактические схемы, если для этого есть людской материал. У Зари даже скамейки нет нормальной..
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
13.06.2020 в 19:33
Ты это на полном серьезе пишешь? Для построения оборонительной тактики много материала высококлассного не нужно.
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
13.06.2020 в 19:37
У Скрипника нет достаточно качественных футболистов, чтобы провернуть смену тактики и не потерять игру. Вон вышел один "для усиления"...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:33
давить нужно было на балакина при пенальти в первом тайме и забивать в пустые ворота, а не ломать перекладину
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
13.06.2020 в 19:37
Это не отменяет тренерской глупости.Когда соперник выпускает на замену 3 игроков атаки - делать вид, будто ничего не произошло и гонять в ту же игровую схему - это самоубийство.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:39
та ясен пень! наевшиеся сначала по жаре, а потом и по тяжёлому полю в скорости вряд ли могут сравниться со свежими игроками
0
-2
avatar
Drovko (Lviv)
13.06.2020 в 19:28
Червона картка Цвеку після перегляду ВАР питань немає, як сказав Євтушенко...ногу відірвав. Але у першому таймі Кендзьора зіграв також небезпечно, а з київської лави було чути...нормальний підкат))))....отака об'єктивність по київськи. І ще: грає Динамо Київ, а суддя з Київської обл. Це як?
Ответить
+5
-4
Serhiy (Киев)
13.06.2020 в 19:29
Всі питання до Луччі, він суддів призначає.Чи думаєте, суддів обирають жеребкуванням?
Ответить
+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
13.06.2020 в 19:30
Просто дивно. Я не звинувачую ДК
0
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:31
Ты забыл про чистый пенальти в ворота Динамо, когда Попов очередной раз помахал своими швабрами
Ответить
+6
-2
Arsenals (Днепр)
13.06.2020 в 19:32
И так пеналь поставили,просто зорька нубы))))
+2
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:32
Да, но в первом тайме тоже должен был быть пеналь
+3
0
avatar
фанат71 (калуш)
13.06.2020 в 19:26
Динамо-Динамо ))
Ответить
+6
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:32
продолжай песню срны))))
Ответить
+1
-5
avatar
Romerik (YNWA)
13.06.2020 в 19:26
Несмотря на то, что я поддерживаю Скрипника в этой борьбе за серебро, но за Циганкова искренне рад был когда забил. Парню не везёт с травмами...
Ответить
+1
0
Serhiy (Киев)
13.06.2020 в 19:26
Мо-лод-ці!Потрійна заміна вирішила гру.Новий центр поля у ДК зіграв значно краще, навіть переходити на гру в два форварди не довелося.Здоров'я Сидорчуку!
Ответить
+3
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
13.06.2020 в 19:25
Ну что, кого тянут?? Или пенальти на Цыганкове не было? И ВАР почему-то даже не смотрели...
Ответить
+9
-9
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:26
Да, а Попов как машет руками, даже вар судья не пошёл смотреть
Ответить
+7
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:29
так он ещё судорогу симулировал на 90++)) при повторе было видно, как он следил за окончанием игрового эпизода, а потом вдруг судорога... мачопля)))
+6
-8
avatar
anonimus (Київ)
13.06.2020 в 19:33
"симулировал " степашка в матчі с ДК, не плутай
+4
-4
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:34
По сравнению с Поповым, Степаненко ещё нужно учится
+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
13.06.2020 в 19:25
без вопросов. стоило Динаме усилить атаку и взвинтить темп, Зоря начала сыпаться. Рано пока Луганску в ЛЧ. Группа ЛЕ - самое оно
Ответить
+9
-5
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.06.2020 в 19:27
60 минут ДК и не было видно ___ но потом --деньги нужны
Ответить
+5
-5
Arsenals (Днепр)
13.06.2020 в 19:38
началась срань про деньги про шубы,а то что явно видно что ни одна команда нынешнего УПЛ просто гавно что даже такую дырку загнать не могутТак что ДК на втором месте можно их поздравить
+4
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.06.2020 в 19:43
позДравляй- ЗАРЯ ПРОИГРАЛА САМА--РЕЗКО ОСТАНОВИТСЯ и..три гола как на тренировке- иванисеня обозначил борьбу, абухана недобежал
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:24
полтора тайма заря переигрывала и по игре, и по счёту, НО результативная ошибка арбитра (неназначенный пеналь на руке попова) и корявый удар юрченко в перекладину при счёте 1:0 превратили преимущество в хз что...
Ответить
+5
-9
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.06.2020 в 19:23
давили полтора тайма забили И,,,СТАЛИ- в чем проблема стала у ЗАРИ---или у кого---
Ответить
+4
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.06.2020 в 19:23
Обидно!
Ответить
+5
-6
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:23
Зарю жалко, играли 60 минут лучше, а потом после замен Динамо - выдохлись. Судье моё почтение, так отрабатывать деньги Суркиса никто не сможет
Ответить
+6
-9
avatar
waleo (Киев)
13.06.2020 в 19:30
Ответить
+3
-1
avatar
waleo (Киев)
13.06.2020 в 19:33
кому шо, а кротофану судья) даже 100% пеналь, который почему то вар не заметил не помеха))
Ответить
+3
-2
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
13.06.2020 в 19:23
Поразка на совісті Скрипника. Бачити що Динамо додало і не робити замін на протязі 20 хвилин...
Ответить
+10
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:26
на протязі - это к ющу!))) но скрипник сделал замену (цвек), которую потом заменила замена без выхода на поле заменяющего вместо "заменённого"))))
Ответить
0
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.06.2020 в 19:28
Поддерживаю, Скрипник должен был делать замены, но не сделал
Ответить
+1
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.06.2020 в 19:48
КЕМ менять? один более менее лунев-но мало игровой практики--остальные и цвек и петкович и ещё племяш цЫганика все НУЛЕВЫЕ- как их брали ? филя ? зачем отпустили-- ОН лучше чем петкович намного-- можно ещё вспомнить Силоса тоже неу дел вот и всё. это работа скрипника- стратег и тактик очень плох--- однолинейно всё
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...