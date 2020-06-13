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Матч Заря - Динамо возобновили после перерыва из-за грозы

Премьер-лига
(6 голосов)

Команды снова вернулись на поле!

Матч Заря - Динамо возобновили после перерыва из-за грозы
Новина українською

В рамках 26-го тура луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".

В начале второго тайма трансляция поединка была прервана. А спустя пару минут арбитр встречи принял решение и вовсе остановить матч из-за погодных условий - в перерыве в Запорожье началась сильная гроза.

На данный момент команды вышли на поле и продолжают матч.

За ходом событий следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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(6 голосов)
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Комментарии (17)
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simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 18:43
Интересная игра. Судья ожидаемо неуверенно судит , но не главный герой . Это уже хорошо... Заря поинтересней.
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0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:02
как это не главный? рука у попова была в первом тайме, но никакого кино он не захотел смотреть
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+2
-4
Astor Astor (Одесса)
13.06.2020 в 18:32
Ну вот. Теперь им погода, млять, мешает. Сколько матчей играли и по снегу, и по льду - и ничего. А тут - дождик, в июне. Форсмажор, не иначе.
Ответить
+3
-7
Просто Квашин (Харьков)
13.06.2020 в 18:45
Поц ! Мама Роза тебя зовет покушать !
Ответить
+3
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.06.2020 в 19:20
...бать ты дурачок!!!!
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:45
shtrunc (Донецк-Хайфа), он и есть мамароза))
0
0
Просто Квашин (Харьков)
13.06.2020 в 18:53
В одесском дворике:— Мойша, сегодня замечательный солнечный денёк!— Просто изумительный, Роза Марковна!— А вы помните, как было пасмурно, когда я вам 100 гривен занимала?
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+1
0
The Crow (Одесса)
13.06.2020 в 19:06
Че злой то такой? Тебя где-то под Одессой изнасиловали?
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 18:32
даёшь в упл побольше клубов с полями без нормального дренажа и подогрева!
Ответить
+2
-4
buickball (Novostroy)
13.06.2020 в 19:39
Шо ти верзешь? Більше клубів, які дренажа і опалення в голові немає? Де ви є, і хто ви є? Ви що не розумієте, що вас і в столиці ніхто не чекає? Кому ви потрібні.
Ответить
0
-1
Serhiy (Киев)
13.06.2020 в 18:23
Чому не грає Вербича?
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 18:30
фамилию меняет
Ответить
+1
-2
Serhiy (Киев)
13.06.2020 в 18:23
Чому немає в заявці Вербича?
Ответить
0
-1
Nataser (Харьков)
13.06.2020 в 18:13
Динамо принимает Зарю в Запорожье? Оригинально!
Ответить
+4
-1
морячек (Одесса)
13.06.2020 в 18:37
А с чего такие выводы?
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 18:42
наверное, школота снова начудила с текстом
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
13.06.2020 в 19:02
Тиран, так и было
0
0


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