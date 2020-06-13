Премьер-лига
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Матч Заря - Динамо возобновили после перерыва из-за грозы
Команды снова вернулись на поле!
В рамках 26-го тура луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".
В начале второго тайма трансляция поединка была прервана. А спустя пару минут арбитр встречи принял решение и вовсе остановить матч из-за погодных условий - в перерыве в Запорожье началась сильная гроза.
На данный момент команды вышли на поле и продолжают матч.
За ходом событий следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.
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Комментарии (17)
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simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 18:43
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0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:02
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-4
Astor Astor (Одесса)
13.06.2020 в 18:32
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Просто Квашин (Харьков)
13.06.2020 в 18:45
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-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.06.2020 в 19:20
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 19:45
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Просто Квашин (Харьков)
13.06.2020 в 18:53
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The Crow (Одесса)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 18:32
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buickball (Novostroy)
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Serhiy (Киев)
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Nataser (Харьков)
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морячек (Одесса)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Лекарь (село Дарница)
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