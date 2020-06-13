Матч Заря - Динамо возобновили после перерыва из-за грозы

В рамках 26-го тура луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".

В начале второго тайма трансляция поединка была прервана. А спустя пару минут арбитр встречи принял решение и вовсе остановить матч из-за погодных условий - в перерыве в Запорожье началась сильная гроза.

На данный момент команды вышли на поле и продолжают матч.

За ходом событий следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.