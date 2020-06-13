Премьер-лига
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Заря открыла счет в матче с Динамо ударом с пенальти. ВИДЕО
Шабанов привез
В центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо" первый гол был забит в начале второго тайма. На 53-й минуте Артем Шабанов сбил флангового защитника Александра Тимчика (к слову, воспитанника "Динамо Киев) в своей штрафной и арбитр Николай Балакин без раздумий указал на точку. Владлен Юрченко шансов Георгию Бущану не оставил.
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