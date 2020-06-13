Олимпик - Львов 2:0. Долгожданная и выстраданная победа

"Львов" уже третий тур подряд проводит матчи на выезде. Подобная ситуация крайне негативно влияет на команду, ведь их сил вряд ли будет хватать на всю игру. Подтверждением этому служил сегодняшний матч против "Олимпика", в котором подопечные Меликяна провели неплохие стартовые 10 минут, а после этого создали считанное количество моментов.

Первый тайм можно разделить на две неравных отрезка. Сначала коллективы действовали активно, старались создавать моменты, что у них неплохо получалось. Отнесем происходящее к жанру боевика. "Олимпик" пытался завладеть мячом и попробовать сыграть первым номером. Однако из-за этого они оставляли огромные дыры в защите, которыми пользолвались львовские игроки. Сначала очень опасно пробивал Бопесу, а после выстрела Велвеса "тушить пожар" пришлось Цымбалюку, вынося мяч из ворот. Полузащитник был очень недоволен действими вратаря, который побежав на перехват, оставил без охраны свои владения.

После этого наступил штиль и боевик перешел в скучную мелодраму. Не нужно винить команды - они старались, желание каждого футболиста было видно невооруженным глазом. Однако постоянный брак в передачах, мелкие фолы в центре поля, а также отсутсвие мастерства в завершающей стадии не давали создать хоть какой-то конструктив в атаке. В концовке первой 45-минутке можно отметить Шахаба, как наиболее активного персонажа, но он ограничился лишь несколькими неточными ударами.

Гол хозяев пришел практически сразу после перерыва. Меликян был очень недоволен действиями своих игроков во время этого эпизода и мы с ним полностью солидарны. Сначала Бопесу позволил Кравченко отдать передачу с фланга, даже не предприняв попытки ему помешать. После этого два центральных защитника "Львова", Братков и Борзенко, гостеприимно расступились в собственной штрафной, дав шанс Тейшейре мяч принять, а после еще и прицельно пробить по воротам - 1:0.

В следующие 10 минут команды обменялись опасными выпадами. Шахаб должен был удваивать преимущество команды, однако не воспользовался шикарными прострелом и позволил защитнику выбить мяч. После этого головой по воротам Кичака пробивал Нич - удар вышел неплохим, но вратарь сумел перевести его на угловой.

"Львов" попытался устроить что-то похожее на финальный штурм, но это привело лишь ко второму голу хозяев и к окончательному концу интриги. И снова вопросы к защитной линии гостей, которая не помешала Тейшейре протянуть мяч и пробить с 19-ти метров в сторону их ворот. Но отдадим должное и полузащитнику - удар получился очень качественным, практически в самую девятку. Вчера Максим обещал покрасить волосы в розовый цвет, если до конца сезона забьет 5 голов. Может пора уже записываться в барбершоп?

После финального свистка Юрий Климовский вздохнул с облегчением - его команда наконец-то одержала победу - первую за последних десять игр. Они сходу запрыгивают на девятую строчку и практически обеспечивают себе место в УПЛ на следующий сезон. "Львов" опускается на 11-е место, но вряд ли "Карпаты" смогут догнать их за оставшиеся матчи.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)

Олимпик - ФК Львов 2:0

Голы: Максим Тейшейра 53, 84

Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Денис Баланюк 75), Иван Зотько, Даниэль Романовский (Тарас Завийский 75), Виталий Балашов (Евгений Пасич 62), Максим Тейшейра (Павел Ксёнз 85), Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Никита Татарков, Алваро Тавареш, Фелипе Матеус Яковелли (Назарий Ныч 58), Велвес Сантос (Владислав Приймак 58), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Сергей Люлька (Никита Ходаковский 77), Джоэль Бопесу

Предупреждения: Даниэль Романовский 5, Евгений Цымбалюк 32, Иван Зотько 35, Никита Кравченко 81 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 25, Сергей Борзенко 56, Никита Татарков 64, Алваро Тавареш 68, Назарий Ныч 87