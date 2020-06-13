Гол Цыганкова помог Динамо выйти вперед по личным встречам с Зарей

В рамках 26-го тура киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" 3:1.

На 96-й минуте встречи вингер "бело-синих" Виктор Цыганков забил третий гол динамовцев в этом матче.

Благодаря этому голу, "Динамо" вышло вперед по голам в личных встречах в матчах с "Зарей" - 6:5.

После этого матча киевляни единолично заняли второе место в таблице УПЛ. Эта победа стала первой для "Динамо" над "Зарей" в нынешнем сезоне.