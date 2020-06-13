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Гол Цыганкова помог Динамо выйти вперед по личным встречам с Зарей

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне вышли на чистое второе место

Гол Цыганкова помог Динамо выйти вперед по личным встречам с Зарей
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В рамках 26-го тура киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" 3:1.

На 96-й минуте встречи вингер "бело-синих" Виктор Цыганков забил третий гол динамовцев в этом матче.

Благодаря этому голу, "Динамо" вышло вперед по голам в личных встречах в матчах с "Зарей" - 6:5.

После этого матча киевляни единолично заняли второе место в таблице УПЛ. Эта победа стала первой для "Динамо" над "Зарей" в нынешнем сезоне.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
13.06.2020 в 21:34
Красота третий! Видно, что серебро от киевлян никуда не денется.
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