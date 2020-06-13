Алексей Михайличенко: Первый тайм мы играли в Африке, а второй - в Англии

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после победы над луганской "Зарей" в матче 26-го тура УПЛ.

- Я благодарен “Заре” за то, что они вместе с нами показали хорошую, добротную игру, которая заслуживает самых высоких оценок. Самое главное - обе команды играли только на победу, ни на какой другой результат. И это чувствовалось в каждом единоборстве, в каждом столкновении и в эмоциональном плане. Даже несмотря на то, что отсутствовал самый главный компонент футбола - зрители, все-таки игра была по-настоящему боевой и в какой-то мере кубковой.

Конечно же, я доволен тем, что мы смогли переломить ход игры и выиграть ее, хотя начало второго тайма осталось за “Зарей”, и их гол был абсолютно логичен. Наверное, нам немного повезло в эпизоде, когда мяч попал в перекладину. Но команда не останавливалась, искала свои моменты, и я рад, что замены, которые мы сделали, внесли свой вклад в игру, и ребята, вышедшие на поле, очень прибавили и оживили матч.

- Как себя чувствует капитан команды Сергей Сидорчук?

- Я не врач, но то, что я видел - там рваная рана, придется зашивать. Насколько это серьезно - разберемся позже. Проломлен щиток, довольно-таки большой разрез.

- Андриевский одно время не попадал в стартовый состав “Динамо”, а сейчас регулярно выходит в основе. Как оцените его игру?

- Как и многие футболисты, Саша справился с задачей, которую мы перед ним ставили. В том, что Саша - добросовестный и талантливый футболист, никто не сомневался. Может быть, он довольно долго ждал своего шанса. Но шансом, который мы предоставляем практически каждому футболисту, чтобы они могли себя проявить, на мой взгляд, он начинает пользоваться. И только от него будет зависеть его дальнейшая карьера и развитие.

- Было сложно приспособиться к полю после форс-мажорных погодных условий? Два тайма команды фактически провели на разных полях...

- Абсолютно. Даже при разных климатических условиях - первый тайм мы играли в Африке, а второй - в Англии. Но я благодарен стадиону, поле выдержало, и к нему никаких претензий нет, оно позволяло играть в футбол. Спасибо тем людям, которые за ним ухаживают.