Эксперт: В моменте с рукой Попова все было четко и открыто. Хотя Балакин даже не воспользовался VAR

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Николая Балакина в матче "Заря" - "Динамо" (1:3).

- Николай Балакин судил после длительного перерыва, - взял слово Мирослав Иванович. - Похоже, отбывал наказание в виде отстранения. Это не афишировалось, но мы помним, что в последний раз этот арбитр работал на матче "Днепр-1" - "Александрия", который состоялся еще в декабре прошлого года. Возможно, именно из-за отсутствия практики Балакин в игре между "Зарей" и "Динамо" проявил непоследовательность и путаницу в принятии решений.

В первую очередь, возникает вопрос, почему не был назначен одиннадцатиметровый в моменте с рукой Попова? Неважно, что Денис хотел сыграть головой, но не сыграл. Мяч, летевший в направлении ворот, попал в руку защитника "Динамо" и в соответствии с методическими рекомендациями ФИФА и УЕФА – это одиннадцатиметровый удар. А тут еще можно поддать перца, спросив у Балакина: почему ты назначил пенальти в матче "Днепр-1" - "Александрия", когда был удар с близкого расстояния, и рука была прижата к туловищу? Здесь же все было открыто и четко, к тому же, работал VAR. Но Балакин даже не воспользовался видео, проигнорировав или не получив подсказку от арбитра VAR Сергея Бойко, - говорит эксперт.

- Второе – это момент с участием Кендзёры. Правила для всех одинаковы и агрессивное поведение должно наказываться красной карточкой. Даже если есть сомнения, их должен развеивать VAR. Но Балакин оказался уникумом: пересмотрел видеоповтор и показал желтую карточку, что противоречит рекомендациям, методикам и циркулярам работы с системой видеоповторов. А момент с Цвеком, наоборот, не нуждался в использовании VAR – судья должен был показать красную карточку сразу, - отметил Ступар.

Также Мирослава Ивановича удивило, почему киевскую команду судил киевлянин. Не представитель Киевской области, как значится на сайте Комитета арбитров, а именно киевлянин. Как-никак, а это вредит психологии. Менеджеры, отвечающие за назначение арбитров, пренебрегают принципом нейтральности.