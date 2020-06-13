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Эксперт: В моменте с рукой Попова все было четко и открыто. Хотя Балакин даже не воспользовался VAR

Премьер-лига
(3 голосов)

Заря - Динамо 1:3. Судейский анализ матча

Эксперт: В моменте с рукой Попова все было четко и открыто. Хотя Балакин даже не воспользовался VAR
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Николая Балакина в матче "Заря" - "Динамо" (1:3).

- Николай Балакин судил после длительного перерыва, - взял слово Мирослав Иванович. - Похоже, отбывал наказание в виде отстранения. Это не афишировалось, но мы помним, что в последний раз этот арбитр работал на матче "Днепр-1" - "Александрия", который состоялся еще в декабре прошлого года. Возможно, именно из-за отсутствия практики Балакин в игре между "Зарей" и "Динамо" проявил непоследовательность и путаницу в принятии решений.

В первую очередь, возникает вопрос, почему не был назначен одиннадцатиметровый в моменте с рукой Попова? Неважно, что Денис хотел сыграть головой, но не сыграл. Мяч, летевший в направлении ворот, попал в руку защитника "Динамо" и в соответствии с методическими рекомендациями ФИФА и УЕФА – это одиннадцатиметровый удар. А тут еще можно поддать перца, спросив у Балакина: почему ты назначил пенальти в матче "Днепр-1" - "Александрия", когда был удар с близкого расстояния, и рука была прижата к туловищу? Здесь же все было открыто и четко, к тому же, работал VAR. Но Балакин даже не воспользовался видео, проигнорировав или не получив подсказку от арбитра VAR Сергея Бойко, - говорит эксперт.

- Второе – это момент с участием Кендзёры. Правила для всех одинаковы и агрессивное поведение должно наказываться красной карточкой. Даже если есть сомнения, их должен развеивать VAR. Но Балакин оказался уникумом: пересмотрел видеоповтор и показал желтую карточку, что противоречит рекомендациям, методикам и циркулярам работы с системой видеоповторов. А момент с Цвеком, наоборот, не нуждался в использовании VAR – судья должен был показать красную карточку сразу, - отметил Ступар.

Также Мирослава Ивановича удивило, почему киевскую команду судил киевлянин. Не представитель Киевской области, как значится на сайте Комитета арбитров, а именно киевлянин. Как-никак, а это вредит психологии. Менеджеры, отвечающие за назначение арбитров, пренебрегают принципом нейтральности.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Мирослав Ступар Николай Балакин
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Комментарии (16)
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миг-25 (киев)
13.06.2020 в 21:53
Ступор-что маразматик -деньги кончились? -а собака-Ахмет в долг уже не дает Ты старый никому не нужный БЫВШИЙ клоун купи телевизор и посмотри момент - мяч прошел по касательной от плеча а рука убиралась -Ты собака наверно в Киеве живешь-так пошел вон в Донецк
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.06.2020 в 21:51
Із пенальті за руку Попова погоджуюся. Вилучення Кендзьори не було. Спочатку була гра в м'яч , потім дотично в ногу. Фази польоту не було. Жовта картка. А ось те , що Балакін поплив, то це очевидно.
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0
-1
мы за динамо (киев)
13.06.2020 в 21:48
старость не радость, маразм не оргазм. геть зжив з розуму дідусь.
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.06.2020 в 21:45
Вакс не був киянином, і класно судив...
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.06.2020 в 21:42
І ще два питання пенальті на Циганкові і вилучення Махарадзе і вилучення гравця, що наступив на ногу Кадірі?
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0
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.06.2020 в 21:41
Тянут ДК в ЛЧ,чтобы их там возили мордой об асфальт второсотные шведы
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.06.2020 в 21:43
Походу тебе, довбодятле, возили в дитинстві по асфальту рильцем?
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0
-1
миг-25 (киев)
13.06.2020 в 21:54
А КРИВОЙ Рог вообще не знает что такое футбол-так как их рожают КРИВОРОЖАНКИ
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
13.06.2020 в 21:33
Ну якщо за таки підкати виганяти, то матчі будуть закінчувати 10... 15 гравців. Кожен підкат та і не тільки можна трактувати, як дії що несуть небезпеку. По пенальті не готов спілкуватися... Дивився матч уривками.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
13.06.2020 в 21:49
Ты хворый?? Игрок зари слегка притормозил, что в стык не идти. Кендзера врубил ему двумя ногами на полном ходу. Чистая красная.
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+1
0
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Эйфоретик
13.06.2020 в 21:29
Жём ДК в ЛЧ где будет вынос тела киевлян.Карманые судьи делают результат.Почему Скрыпнык не делал замены,была установка с Киева?УПЛ самая продажная лига в мире.
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+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 21:24
+100500 по данной теме! тянут дупят за уши к серебру
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+1
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.06.2020 в 21:44
Горе кротодрочерам, о горе.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 21:49
так не горюй, необразованное чморыгало!
0
-1
миг-25 (киев)
13.06.2020 в 21:56
Вонючий донецк-Не Украина-пошел вон на путинский сайт
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0
-1
госпітальєр (львів)
13.06.2020 в 21:23
киянин для киян і судив,завдання виконав
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+2
-5


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