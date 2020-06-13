Виктор Скрипник: Мы контролировали свою игру, но Динамо есть Динамо

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в матче 26-го тура УПЛ.

- Хорошая игра, топовая, с хорошим соперником. Как и всегда, мы старались играть в свой футбол, что нам удавалось, можно сказать, до первого гола "Динамо". Перед этим имели моменты, чтобы забить второй мяч… А затем не смогли сдержать удар, и индивидуальные качества футболистов "Динамо" и, возможно, проведенные замены сыграли свою роль. Мы пытались отреагировать, но учитывая то, что практически сразу остались в меньшинстве, у нас все разладилось. Вроде бежали, старались, угловые подавали, пытались изменить ход поединка, но не смогли.

- Насколько удалось приспособиться к мокрому полю? Сначала показалось, что оно "сыграло" в нашу пользу, а затем – уже против…

- Поле как поле. Это ж не какие-то условия, что нельзя играть. При дожде мы неоднократно и играли, и тренировались. Не это было главное – главное, что мы после первого пропущенного гола не смогли успокоиться и продолжать играть в свой футбол. Этот удар мы не выдержали, он нас сильно расстроил. При этом я не могу упрекнуть ребят, что они где-то не добежали, не хотели. Мы играли в свою игру, контролировали ее, но "Динамо" есть "Динамо", и я поздравляю их с заслуженной победой. Борьба пока не закончена, будем дальше стараться проявлять себя. Еще шесть игр, вся борьба впереди.

- Виталий Вернидуб не выходит на поле. Все ли в порядке с центральным защитником?

- У него все в порядке. У нас хорошая конкуренция, он играл до этого все игры в составе, а сейчас мы решили по-другому. И до пропущенного первого мяча в защите играли отлично. Так что все с Виталием нормально.