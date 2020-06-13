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Виктор Скрипник: Мы контролировали свою игру, но Динамо есть Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник луганчан прокомментировал поражение от киевлян

Виктор Скрипник: Мы контролировали свою игру, но Динамо есть Динамо
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в матче 26-го тура УПЛ.

- Хорошая игра, топовая, с хорошим соперником. Как и всегда, мы старались играть в свой футбол, что нам удавалось, можно сказать, до первого гола "Динамо". Перед этим имели моменты, чтобы забить второй мяч… А затем не смогли сдержать удар, и индивидуальные качества футболистов "Динамо" и, возможно, проведенные замены сыграли свою роль. Мы пытались отреагировать, но учитывая то, что практически сразу остались в меньшинстве, у нас все разладилось. Вроде бежали, старались, угловые подавали, пытались изменить ход поединка, но не смогли.

- Насколько удалось приспособиться к мокрому полю? Сначала показалось, что оно "сыграло" в нашу пользу, а затем уже против…

- Поле как поле. Это ж не какие-то условия, что нельзя играть. При дожде мы неоднократно и играли, и тренировались. Не это было главное – главное, что мы после первого пропущенного гола не смогли успокоиться и продолжать играть в свой футбол. Этот удар мы не выдержали, он нас сильно расстроил. При этом я не могу упрекнуть ребят, что они где-то не добежали, не хотели. Мы играли в свою игру, контролировали ее, но "Динамо" есть "Динамо", и я поздравляю их с заслуженной победой. Борьба пока не закончена, будем дальше стараться проявлять себя. Еще шесть игр, вся борьба впереди.

- Виталий Вернидуб не выходит на поле. Все ли в порядке с центральным защитником?

- У него все в порядке. У нас хорошая конкуренция, он играл до этого все игры в составе, а сейчас мы решили по-другому. И до пропущенного первого мяча в защите играли отлично. Так что все с Виталием нормально.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (4)
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Эйфоретик
13.06.2020 в 22:00
Алекс всё правильно.Без реформ нашему футболу-конец.Домайданились)))
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Arsenals (Днепр)
13.06.2020 в 22:04
И снова ватные дол****бы в коментах
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alex.belogubko (одесса)
13.06.2020 в 21:50
там такие же пацаны как в Заре просто у вас слабая физика и нет сыграности --с такой игрой вам не чего лезть в ЕК позорить Украину а от ДК осталось пока только название в этом году всё проиграли остался КУ--у нас все команды однодневки кроме ШД которые ещё шевеляться за счёт легионеров
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 21:56
у зари ещё 6 игр в чу - чем не тренировки с повышенной ответственностью перед еврокубками? команда по игре вполне симпатичная
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