  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик - ФК Львов 2:0. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик - ФК Львов 2:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная победа подопечных Климовского

Олимпик - ФК Львов 2:0. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура УПЛ "Олимпик" - "Львов".

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
Олимпик - ФК Львов 2:0
Голы: Максим Тейшейра 53, 84
Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Денис Баланюк 75), Иван Зотько, Даниэль Романовский (Тарас Завийский 75), Виталий Балашов (Евгений Пасич 62), Максим Тейшейра (Павел Ксёнз 85), Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Никита Татарков, Алваро Тавареш, Фелипе Матеус Яковелли (Назарий Ныч 58), Велвес Сантос (Владислав Приймак 58), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Сергей Люлька (Никита Ходаковский 77), Джоэль Бопесу
Предупреждения: Даниэль Романовский 5, Евгений Цымбалюк 32, Иван Зотько 35, Никита Кравченко 81 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 25, Сергей Борзенко 56, Никита Татарков 64, Алваро Тавареш 68, Назарий Ныч 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...