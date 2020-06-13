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Олимпик - ФК Львов 2:0. Видеообзор матча
Уверенная победа подопечных Климовского
Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура УПЛ "Олимпик" - "Львов".
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
Олимпик - ФК Львов 2:0
Голы: Максим Тейшейра 53, 84
Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Денис Баланюк 75), Иван Зотько, Даниэль Романовский (Тарас Завийский 75), Виталий Балашов (Евгений Пасич 62), Максим Тейшейра (Павел Ксёнз 85), Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Никита Татарков, Алваро Тавареш, Фелипе Матеус Яковелли (Назарий Ныч 58), Велвес Сантос (Владислав Приймак 58), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Сергей Люлька (Никита Ходаковский 77), Джоэль Бопесу
Предупреждения: Даниэль Романовский 5, Евгений Цымбалюк 32, Иван Зотько 35, Никита Кравченко 81 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 25, Сергей Борзенко 56, Никита Татарков 64, Алваро Тавареш 68, Назарий Ныч 87