  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Меликян о поражении от Олимпика: Постоянные переезды дают о себе знать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Меликян о поражении от Олимпика: Постоянные переезды дают о себе знать

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник ФК "Львов" поделился мыслями после поражения

Меликян о поражении от Олимпика: Постоянные переезды дают о себе знать
Новина українською

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян прокомментировал матч поражение своей команды от "Олимпика" в матче 26-го тура УПЛ.

"Проигрывать всегда неприятно. Конечно, нам хотелось взять три очка сегодня. Но постоянные переезды дают о себе знать. Накапливается усталость и динамика игры теряется. Однако даже в этих условиях мы создавали моменты… Нам просто нужно было их реализовать.

Наш план на игру сработал: мы вынудили "Олимпик" идти в высокий прессинг и у нас появились свободные зоны впереди, получались быстрые атаки, но, опять-таки, подвела реализация. Соперник же в этом компоненте преуспел. Поздравляю "Олимпик" с победой. Мы не падаем духом и будем готовиться к следующим матчам", - рассказал Егише Меликян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) УПЛ Егише Меликян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
olimpik.com.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...