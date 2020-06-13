Меликян о поражении от Олимпика: Постоянные переезды дают о себе знать

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян прокомментировал матч поражение своей команды от "Олимпика" в матче 26-го тура УПЛ.

"Проигрывать всегда неприятно. Конечно, нам хотелось взять три очка сегодня. Но постоянные переезды дают о себе знать. Накапливается усталость и динамика игры теряется. Однако даже в этих условиях мы создавали моменты… Нам просто нужно было их реализовать.

Наш план на игру сработал: мы вынудили "Олимпик" идти в высокий прессинг и у нас появились свободные зоны впереди, получались быстрые атаки, но, опять-таки, подвела реализация. Соперник же в этом компоненте преуспел. Поздравляю "Олимпик" с победой. Мы не падаем духом и будем готовиться к следующим матчам", - рассказал Егише Меликян.