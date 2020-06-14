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По оценке InStat: названы лучшие игроки матча Заря - Динамо
Буяльский внес серьезный вклад в победу "бело-синих"
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский стал лучшим игроком центрального матча 26-го тура УПЛ по данным InStat.
Буяльский получил 330 баллов. На его счету гол, а также он выполнил 47 ТТД при 23% брака. Виталий нанес три удара, отдал три острые передачи, выиграл восемь единоборств.
На втором месте – Георгий Бущан (314 баллов), третий – Виктор Цыганков (302).
Лучший среди луганчан – автор гола Владлен Юрченко (285).
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