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По оценке InStat: названы лучшие игроки матча Заря - Динамо

Премьер-лига
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Буяльский внес серьезный вклад в победу "бело-синих"

По оценке InStat: названы лучшие игроки матча Заря - Динамо
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Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский стал лучшим игроком центрального матча 26-го тура УПЛ по данным InStat.

Буяльский получил 330 баллов. На его счету гол, а также он выполнил 47 ТТД при 23% брака. Виталий нанес три удара, отдал три острые передачи, выиграл восемь единоборств.

На втором месте – Георгий Бущан (314 баллов), третий – Виктор Цыганков (302).

Лучший среди луганчан – автор гола Владлен Юрченко (285).

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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