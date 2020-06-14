Травма Сидорчука: стало известно сколько пропустит игрок

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук пропустит две недели из-за травмы ноги, полученной в матче против "Зари".

Напомним, в результате игрового эпизода на 80-й минуте с полузащитником "Зари" Ловро Цвеком, динамовский хавбек получил удар в ногу, что обернулось для него рваной раной.

Сразу по прибытию в Киев Сидрчука доставили в больницу, где ему были наложены швы. Одновременно с этим было проведено медицинское обследование, по результатам которого установлено, что ни кости, ни связки у Сергея не повреждены.

Сообщается, что через две недели полузащитнику снимут швы, он сможет приступить к индивидуальным тренировкам.