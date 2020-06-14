Владимир Шепелев обогнал Цыганкова и стал лучшим ассистентом Динамо в УПЛ

В поединке против "Зари" в субботу, 13 июня, полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев отдал свою 6-ю голевую передачу в нынешнем сезоне в УПЛ.

Таким образом, он вышел на первое место среди лучших ассистентов команды в чемпионате 2019/2020.

До этого матча по 5 голевых передач было у Шепелева, Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко. Теперь же Владимир – единоличный лидер команды по этому показателю.

Что касается голевых передач во всех турнирах, то тут Шепелев догнал Цыганкова – у обоих игроков по 8 результативных пасов.

ТОП-5 ассистентов "Динамо" во всех турнирах (в УПЛ)

1-2. Виктор Цыганков – 8 (5)

1-2. Владимир Шепелев – 8 (6)

3. Карлос де Пена – 7 (4)

4. Виталий Миколенко – 6 (5)

5. Томаш Кендзера – 5 (4)

Все голевые передачи Владимира Шепелева в сезоне 2019/2020

- 24 августа, в матче против "Олимпика" (УПЛ);

- 19 сентября, в матче против "Мальме" (ЛЕ);

- 30 октября, в матче против "Шахтера" (КУ);

- 24 ноября, в матче против "Мариуполя" (УПЛ);

- 1 декабря, в матче против "Олимпика" (УПЛ);

- 7 марта, в матче против "Александрии" (УПЛ);

- 15 марта, в матче против "Десны" (УПЛ);

- 13 июня, в матче против "Зари" (УПЛ);