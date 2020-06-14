Герой футбольного дня. Виталий Буяльский

Прогрессировать можно не только в 18, 19 или 20 лет. На примере Виталия Буяльского хорошо заметно, как совершенствовать свою игру и находить в себе новые сильные качества футболисты могут даже после 25-и.

Он уже с четыре года как основной игрок киевского "Динамо". Но в предыдущих сезонах игра Виталия Буяльского не отличалась стабильностью. Его умение подключаться к атакам из глубины и врываться в опустошены зоны соперника, не раз приносили киевлянам дивиденды, однако часто Виталия Буяльского критиковали за мягкотелость. Мол, креативить в атаке – это хорошо, но в центре поля нужен игрок широкого профиля. Игрок, который может отбирать, играть между линиями, отдавать острые передачи и так далее.

Нельзя сказать, что Виталий Буяльский в один миг научился играть так, как раньше не умел. Причина прогресса – в его правильной позиции на поле. В прошлом сезоне Буяльский часто играл на линии глубокого опорника, тогда как выше, на позиции между опорными полузащитниками и центрфорвардом, пробовались Шапаренко, Шепелев, Андриевский, Денис Гармаш. Оптимальной модели "Динамо" так и не нашло.

Не нашло и сейчас, потому как все мы видели, как ужасно вчера сыграл Андриевский. Не впечатляет и Шепелев, который после ухода с тренерского мостика Сергея Реброва только деградирует: передачи отдает назад или, в лучшем случае, поперек поля, не разгоняет атаки, много ошибается, не открывается под передачи и не проявляет инициативу. У Русина хромает реализация, хотя сейчас он и выглядит безальтернативным для "Динамо" на позиции центр-форварда. Все это – нерешенные тренерским штабом задачи, но зато с Виталием Буяльским проблем нет. Позиция "восьмерки" ему подходит идеально, четыре гола и одна голевая передача в трех матчах после карантина – гроссмейстерский показатель.

Конечно, Алексей Михайличенко выиграл вчерашний матч благодаря заменам: у "Зари" просто не оказалось контраргументов против Вербича, Цыганкова и Де Пены. Но кто знает, было бы что спасать заменами, если бы подвели стержневые футболисты, игравшие со старта: Сидорчук, Мыколенко, Буяльский...

Многие говорят о Цыганкове но действительно ли он – самый ценный ресурс нынешнего "Динамо"?