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Меликян: Если бы мы реализовали моменты - все было бы шикарно

Премьер-лига
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Поражение отбросило львовян на предпоследнее место

Меликян: Если бы мы реализовали моменты - все было бы шикарно
Новина українською

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против "Олимпика" (0:2).

- Как бы не готовилась команда тактически, идею тренера реализуют футболисты, поэтому индивидуальные качества стали для нас помехой. Если бы мы реализовали моменты - все было бы шикарно.

Нам обидно, но мы не падаем духом, - подытожил Егише Меликян.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Егише Меликян
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Источник:
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