Премьер-лига
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Меликян: Если бы мы реализовали моменты - все было бы шикарно
Поражение отбросило львовян на предпоследнее место
Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против "Олимпика" (0:2).
- Как бы не готовилась команда тактически, идею тренера реализуют футболисты, поэтому индивидуальные качества стали для нас помехой. Если бы мы реализовали моменты - все было бы шикарно.
Нам обидно, но мы не падаем духом, - подытожил Егише Меликян.
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Источник:Футбол 1/2/3
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