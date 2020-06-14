Меликян: Если бы мы реализовали моменты - все было бы шикарно

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против "Олимпика" (0:2).

- Как бы не готовилась команда тактически, идею тренера реализуют футболисты, поэтому индивидуальные качества стали для нас помехой. Если бы мы реализовали моменты - все было бы шикарно.

Нам обидно, но мы не падаем духом, - подытожил Егише Меликян.