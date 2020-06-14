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Врач Динамо: Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сидорчуку ногу

Премьер-лига
(2 голосов)

Швы будут снимать через 7-10 дней

Врач Динамо: Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сидорчуку ногу
Новина українською

Старший врач "Динамо" Андрей Шморгун прокомментировал травму Сергея Сидорчука в матче с "Зарей" (3:1).

- У Сергея глубокая рваная рана. По прилету в Киев ему сделали хирургическую обработку и наложили пять швов. Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени.

Швы будем снимать через 7-10 дней. Что касается остальных игроков, обошлось без травм, только мелкие ушибы, – сказал Шморгун.

Ранее киевский клуб проинформировал, что Сидорчук может приступить к индивидуальным тренировкам через две недели.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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