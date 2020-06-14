Прости, Русин. Вербич - оптимальный центрфорвард для Динамо

Полезнее других на пространстве

Сила "Динамо" со времен Валерия Лобановского была и остается в скорости. "Динамо" бежит" - это не просто словосочетание, это целая игровая философия, которая принесла клубу не один титул.

Вот и вчера "Заря" комфортно себя чувствовала, пока "Динамо" застревало в центре. Стоило ему разбегаться, как в обороне команды Виктора Скрипника возникли огромные бреши, куда подчас вбегало по 2-3 игрока. Стоячий Киев и бегущий Киев, как говорится, две большие разницы.

А теперь давайте прикинем, что могут дать вертикальному, контратакующему футболу форварды "Динамо"? У Назария Русина есть скорость, но у него ужасная реализация и он не видит поле. Даже просто заиграть партнера в темп для него большая проблема. Примерно на том же уровне и дриблинг.

Артем Беседин своими действиями больше напоминает опорника, чем нападающего. Он хорошо прессингует, борется, изредка может сделать скидку, но в плане конструктива толку с него почти никакого. В текущей Лиге Европы основной форвард "Динамо" не забил голов, не отдал результативных передач, а по воротам бил реже Караваева.

С Франом Солем все еще сложнее - ему быстрые, вертикальные атаки вообще противопоказаны. Испанец - игрок штрафной, и на пространстве не представляет угрозы.

То ли дело Беньямин Вербич - при контратаках он король. На пространстве словенец может и обыграть, и атаку разогнать, и пробить после смещения, и пас на ход отдать, как это было вчера в эпизоде с голом Буяльского.

Если на флангах большинство защитников не уступает Вербичу в скорости, то в центре - еще как. Выдергивая медленного опекуна в средину поля или на фланг, Беньямин легко его съедает, зарабатывая для команды численное преимущество в финальной трети. Будем откровенны, Беседину, Солю и Русину это не по плечу.

Хорош на втором этаже

Признаться, уже и забылось, когда Артем Беседин последний раз забивал реально важные голы ударами головой. Когда-то вроде было, но так давно, что уже и не припомнить.

Фран Соль в Нидерландах неоднократно поражал цель после подач, но сейчас он в такой форме, что даже поразить пустые ворота с пары метров для него большая проблема. Про воздушные скиллы Назария Русина почти ничего не известно - по крайней мере, в футболке "Динамо" он их демонстрировал считанные разы.

А вот Вербич в Киеве забивает со второго этажа регулярно - в том числе, и в ключевых матчах. До сих пор свеж в памяти его победный мяч в ворота "Шахтера"…

…или мяч той же "Заре" в первой части текущего чемпионата.

А еще помните заготовку "Динамо" с подачами Цыганкова на Вербича на ближнюю? Тоже ведь проходило несколько раз просто отлично.

Между тем, для "Динамо" способность центрфорварда забивать головой крайне важна - команда делает акцент на фланговых атаках. Мастеров подать у Киева предостаточно - у Цыганкова шикарные стандарты, Де Пена круто навешивает, да и Миколенко с Кендзерой небезнадежны.

Слишком жаден для вингера

Да-да, и это вовсе не укор словенцу, а констатация факта. На какой бы позиции он не играл, Беньямин олицетворяет то, что британские комментаторы называют "selfish". Он всегда заточен под сольное действие, будь то обводка или удар.

А вот про существование центрфорварда Вербич на поле регулярно забывает, и это плохо. Так, в текущей Лиге Европы у него в среднем одна ключевая передача за 90 минут против 3,3 у Виктора Цыганкова. Даже у Миколенко с Кендзерой больше - по 1,3.

Очевидно, кто бы не выходил в центре, Вербича уже не переделать - он и дальше будет играть, прежде всего, на себя. И это не хорошо и не плохо - это просто факт, который тренеры "Динамо" обязаны использовать.

Беньямин ведь не просто так без конца водится - он реально самый сильный индивидуалист в этом составе киевлян. И если на фланге его эгоизм порой мешает команде, то в центре нападения именно так и нужно действовать. Центрфорвард не ищет партнеров - он всегда заточен на гол. Для Вербича это вполне естественное состояние.

Де Пена заслуживает места в старте

Ну не может себе нынешнее "Динамо" позволить держать парня с 9 голами и 4 ассистами в чемпионате на скамейке! Это кощунство.

Де Пена не просто старателен - он еще и эффективен, что неоднократно доказывал и против "Шахтера", и против "Зари", и в менее раскрученных матчах. Взять хотя бы последние игры - с "Александрией" Де Пена забил сам и отдал голевую на Буяльского; с "Зарей" провел победный мяч после сольного прохода.

Уругваец в "Динамо" не имеет железного места в основе только из-за Вербича. Беньямин вроде как техничнее, острее и лучше подходит под определение "звезды". Но если заглянуть в статистику, то там основной и резервный вингеры идут вровень. И оба на световые годы опережают Назария Русина. Вывод напрашивается сам собой.

У Вербича есть положительный опыт игры в центре

5 из 7 голов в прошлом чемпионате Беньямин забил как раз с позиции центрфорварда. Хацкевич использовал словенца там из-за травмы Беседина, и Вербич смотрелся на порядок острее украинца.

Как уже упоминалось, он опаснее на втором этаже, плюс лучше выбирает позицию и точнее бьет со средней. Осенью 2019-го фанаты "Динамо" выбирали словенца лучшим в команде, когда он закрывал вроде бы неродную позицию. На том отрезке он выглядел так здорово, что впервые получил капитанскую повязку в сборной.

Возвращение Беседина в старт и, соответственно, Вербича на левый край не дало "Динамо" ничего. Наоборот, атаки стали стерильнее, скучнее, угроза в центре пропала. Вдобавок оборона просела: все-таки, Вербич - не самая надежная единица в прессинге, что неоднократно доказывали соперники в ЛЕ. Спрашивается, зачем это было нужно? И уж тем более зачем было покупать Жерсона Родригеша? Ну не подходит к ордену Насер, очевидно же.

Остается лишь надеяться, что после "Зари" Михайличенко прочитает эту статью и вернет Вербича туда, где ему самое место. Видно же, что это "Динамо" может играть хорошо, но не хватает какого-то ингредиента.

Кто знает, может это именно он и есть.