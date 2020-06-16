"Мы бросили в автобус свои вещи и выехали из Донецка. Мы не понимали, куда едем". Монолог Романа Санжара

Владислав Гельзин пригласил меня на разговор и сказал, что принял решение попрощаться с наставником команды Романом Пилипчуком.

- Потянешь работу главного тренера “Олимпика”?, - спросил меня Гельзин.

- Не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда этого не делал.

- Я тебе доверяю. Всё будет нормально.

Первая лига

До этого диалога у меня даже мыслей не было, что я возглавлю “Олимпик” после Пилипчука. Помощником я был очень недолго, поэтому думал, что ещё не готов. Роман Михайлович - хороший специалист, я не ожидал, что по нему будет принято такое решение. Хотя мы проиграли стартовые игры весенней части [в трёх первых матчах второй части сезона-2012/13 “Олимпик” уступил с общим счётом 1:10]. Но всё равно для меня было неожиданностью, что президент принял решение его убрать.

Я думал, что не готов, ведь у меня не было никакой базы. Я, по сути, не учился и практически был ещё футболистом. У меня перехода от игрока к тренеру не произошло окончательно. Где-то в каких-то упражнениях я всё равно участвовал, помогал, если не хватало людей по количеству. Рассуждать о футболе, помогать главному тренеру - это одно. А управлять командой, быть её главным тренером - это совсем другое. Всё то, что я перечислил, говорило мне, что я не готов. Тем не менее, Владислав Григорьевич доверился мне.

Я принял “Олимпик” в апреле 2013 года, а уже через год мы досрочно оформили путёвку в Премьер-лигу. Много факторов на это повлияли. Самый главный: желание. Идея, которой прониклись все от президента до сотрудников клуба - все горели желанием выполнить задачу. А победы, которые мы одержали вдохновили ребят. Они поверили в наши тренерские идеи. Коллектив оказался очень сплочённый и идейный. Плюс футболисты смогли обеспечить те задачи и тот футбол, который мы видели и требовали. Победы формируют положительный дух и веру в коллектив. Поэтому у того успеха было масса факторов.

У нас было всё стабильно: своя база, хорошие футболисты, коллектив два-три года играл вместе. Да, может, не было никакого результата до этого, но те же Роман Пилипчук и Игорь Петров, которые работали до меня тренерами, повлияли на выход в УПЛ - они стояли в начале становления. Просто мы продолжили этот путь. Но закладывали фундамент Петров и Пилипчук.

Тогда в Первой лиге были явные лидеры: “Александрия”, алчевская “Сталь”, “Гелиос”, “Зирка”, “УкрАгроКом”. Перед сезоном, обсуждая задачи, мы говорили, что нам бы до зимнего антракта быть на третьем, четвёртом, может, пятом месте - где-то недалеко от лидирующей группы. Это было бы нормально. Зимой ещё усилиться, взять новых ребят и уже весной побороться за путёвку в Премьер-лигу.

В стартовых турах мы проиграли “Полтаве” в гостях 1:2, а затем тернопольской “Ниве” дома 0:1. Это нас немного насторожило. Но затем мы одержали уверенную победу над “Сумами” 3:0 и дальше, не останавливаясь, поставили рекорд Первой лиги, выдав 20-матчевую беспроигрышную серию. Новый год мы встречали на уверенном первом месте с семиочковым преимуществом над “Сталью”.

На этом же промежутке мы встречались с “Александрией” в Кубке, проиграв ей в серии пенальти. Поединок был достаточно равный. Несмотря на то, что мы вылетели, уверенная игра на поле всё равно вселила уверенность в ребят, что они могут играть на равных с лидерами Первой лиги. Это тоже был плюс для команды.

Донецк

Зимой 2014-го у нас были сборы в Турции. В местных гостиницах в основном российские каналы работали. Информация, которая транслировалась там, всех шокировала. Мы созванивались с домом, родными, близкими - всё это нагнетало. Поэтому все очень сильно переживали. Когда мы вернулись домой, эта картинка уже не была такой страшной, как показывали по российскому ТВ. Но всё равно события уже заворачивались: здания МВД и СБУ пытались захватить, начали строить какие-то баррикады вокруг административных зданий. Хотя город продолжал жить мирной жизнью. То есть вроде бы всё было как всегда, но какие-то непонятные процессы уже начинались. Это, безусловно, настораживало. Хотелось верить, что всё разрешится, власти включатся и всё остановится. Просто не верилось, что такое может произойти. Но ситуация только усугублялась.

18 мая 2014 года мы провели последний матч в Донецке, проиграв “Авангарду” 1:3. Уже было очень неспокойно, потому что много событий происходило: много непонятного, приезжие ребята с семьями переживали. Уже были вооружённые столкновения, когда захватывались какие-то военные базы, госучреждения, все уже старались находиться дома, никуда не выходить, чтобы не попасть в какую-то сложную ситуацию. Алексей Дитятьев жил в доме, окна которого выходили на телевышку. Его семья видела, как её захватывали.

Для мирных жителей был просто шок, когда в центре города происходят такие события. Безусловно, это был стресс для всех. Но, слава Богу, нас это не коснулось: всё прошло нормально, мы доиграли чемпионат благополучно для себя. Хотя уже заключительную игру, в которой уступили “Гелиосу”, проводили в Бердянске. Мы там же и отмечали наш выход в Премьер-лигу - всё было уже не в Донецке.



"Олимпик" в Бердянске получил трофей за победу в Первой лиге

Летом, когда команда вышла в Премьер-лигу, нужно было принимать решение, где собираться и готовиться. В Донецке начали говорить, что город закроют и никто не сможет выехать. Я позвонил президенту клуба и сказал об этом. От ответил: “Собирайте вещи и уезжайте”.

Ребята бросали в автобус всё, что могли забрать, и выехали из города. Мы даже не понимали, куда едем. Изначально мы отправились в Харьков, чтобы поселиться в каком-то пансионате. Пока я на машине поехал за семьёй, ребята позвонили и сказали, что условия в пансионате очень плохие, они не хотели там даже ночевать. Я опять позвонил президенту, который сказал, чтобы мы ехали в Киев. Всё решалось прямо в дороге. Мы оказались на базе в Счастливом под Киевом. Там команда осела, все размещались, были поля для тренировок, нормальные условия, все начали снимать себе квартиры, жильё. Так “Олимпик” оказался в Киеве.



Стадион "Олимпик" в Донецке, который реконструировали под УПЛ, но ни одного матча там не провели

Премьер-лига

В третьем туре дебютного для “Олимпика” сезона УПЛ нам предстояло сыграть против “Динамо”. Мы отстояли ничью 0:0. Было очень много эмоций. Мы даже о таком не мечтали. Тот коллектив и атмосфера, которые были, помогали преодолевать и не замечать трудностей. Такой матч с “Динамо” по эмоциям для нас был как победа, причём не рядовая, а словно мы что-то выиграли.

Читайте также Три монолога Юрия Вернидуба

Если учитывать, что первую часть сезона мы закончили на пятом месте, то восьмая строчка по итогам сезона - это, наверное, не очень хороший результат. С одной стороны. Но команда столкнулась с большими проблемами в тренировочном процессе. Мы несколько игр проиграли на последних минутах, и это повлияло на команду. Плюс мы как тренеры не понимали, как поставить тренировочный процесс.

Мы тренировались на наполовину замёрзшем искусственном поле.

С июля и до декабря, как правило, проблем с полями у нас не было. Они начинались после зимних сборов. В аренду травяные газоны было сложно взять, только искусственные, но и они очень плохого качества. Поэтому у нас действительно были сложности. Три года подряд “Олимпик” на зелёные поля выходил только с 20 апреля. То есть, по сути, два месяца команде приходилось тренироваться на синтетике.

Когда снег или лёд многие, за исключением, может, “Шахтёра” и “Динамо”, находились практически в равных условиях и тренировались на синтетике. Но когда морозы уходили, соперники со своими базами получали возможность тренироваться на земле. У этих команд было преимущество. Поля тяжёлые, а мы тренировались на синтетике. Это очень сильно било по физическому состоянию: ты адаптирован к одним полям, а играешь на других. “Олимпик” в этом плане испытывал серьёзные сложности.

Как правильно в таком случае давать нагрузку? Если нагружать - у ребят начинают воспаляться спины, колени, проявляются старые травмы. Если снижаешь нагрузку, жалея ребят, - идёт потеря в функциональном состоянии, а это выливается на футбольном поле. В последующие годы мы уже понимали это, но в первый год мы много потеряли.

Плюс начались другие процессы. У нас одни из самых маленьких зарплат в лиге, они были стабильны, но минимальны. Понятно, что футболисты, оказавшись на пятом месте в Премьер-лиге, начинают думать о хороших контрактах, куда можно перейти. Это нормальный процесс, но он мешает работе, ведь футболист таким образом себя неправильно настраивает психологически. Каждый хотел заработать, получить получше контракт. Агенты вели переговоры по нашим футболистам, кто-то должен был летом уходить. Это на командную атмосферу тоже повлияло.

Первое полугодие 2015-го было тяжёлым. Люди уже начинали думать не о команде и результатах. Слишком много сказалось факторов, которые влияют на настрой и состояние команды. Психологически команда стала другой. Поэтому было очень сложно вернуть ребят в изначальное состояние. В конце первого сезона нас покинули основные игроки. Видно, что команду нужно было перезагружать. Потому что те ребята, которые были, допустим, год назад, под конец нашего дебютного чемпионата уже были другими. С другими желаниями, мечтами, идеями. Они уже просто были не в “Олимпике”.

В 2016-м какое-то время нашим домашним стадионом был “Юбилейный” в Сумах. О самом стадионе и играх у меня остались только положительные впечатления. Другое дело, что дорога в Сумы очень некачественная и условия проживания не очень. Пять часов ты едешь на домашнюю игру и пять часов возвращаешься. Эта потеря времени и сил влияет. Но когда коллектив сплочённый, когда есть идея, амбициозные футболисты, тогда эти трудности легко преодолевать. И они не особо влияют, а даже не замечаются. У нас тогда уже подбирался новый коллектив, произошла перезагрузка, и в Сумах играл тот коллектив, который провёл очень удачный сезон. Эта команда попала в еврокубки.

Сезон-2016/17 был пиком “Олимпика” до сегодняшнего дня. Мы взяли четвёртое место в Премьер-лиге с небольшим ресурсом. Команда, которая была в Первой лиге, по определённым причинам начала рассыпаться. Понадобилось время, чтобы собрать новый коллектив, ребята пропитались идеей и сыгрались, поняли требования и зародились близкие отношения в команде, уважительные друг к другу. Поэтому к тому времени сформировалась команда, которая смогла выполнить поставленную цель. Причём, до начала года задачу по выходу в еврокубки никто не ставил. Изначально нужно зацепиться за место в шестёрке. Хотя и по ходу всего сезона, и особенно в зимнюю паузу я, честно говоря, сомневался, что мы эту задачу сможем выполнить. В “Олимпике” собралась хорошая команда, но во время зимнего антракта от нас ушли лидеры: Кирилл Петров, Володя Лысенко, Максим Драченко, Володя Танчик, Артём Барановский. У нас был один турецкий сбор перед возобновлением чемпионата. Я понимал, что этих футболистов будет очень сложно заменить. Но, тем не менее, нам это удалось: команда заиграла, и те задачи, которые мы ставили перед собой, всё-таки смогли выполнить.

Перед Лигой Европы нас покинуло ещё несколько лидеров. Другие клубы предлагали ребятам контракты лучше, чем у нас. Они отыграли хороший сезон и понимали, делали это, чтобы получить хорошие контракты, идти дальше и обеспечивать свою семью. Играть в клубе, у которого условия получше. Ведь “Олимпику” было тяжело. Мы не дома который год, у нас многого не было из того, что есть в других командах. И ребята стремились к этому. Пять-шесть человек от нас ушли зимой, а остальная группа - летом. Их не удержало даже то, что команда будет выступать в еврокубках.

От игр с ПАОК в Лиге Европы больше всего запомнилась атмосфера матча. Понятно, у “Олимпика” в Киеве немного болельщиков, но когда ПАОК приехал к нам, люди пришли. Естественно, их было не так много, как в Греции. Когда мы вышли на стадион на выезде, я ощутил, что такое еврокубки, что такое еврокубковая атмосфера. Это неописуемые чувства: стадион практически полностью забит, от этой атмосферы просто дрожь по телу - она просто непередаваемая и незабываемая.

В октябре 2018-го я покинул “Олимпик”. Просто пришло время что-то поменять и клубу, и мне. У нас по-прежнему остались нормальные уважительные отношения. Нужна была перезагрузка и команде, и мне.

Гельзин

С Гельзиным-футболистом было всё как-то легко. С одной стороны это представить сложно, но отношения были уважительными друг к другу. Конечно же, я мог сказать, что здесь ему надо было действовать так или иначе, но это было просто. У нас были близкие отношения, не на дистанции, поэтому я честно мог о чём-то ему сказать. Всё в корректной уважительной форме, он это нормально воспринимал. В этом плане никаких проблем не было вообще.

Владислав Григорьевич - амбициозный президент. Я уверен, что его мысли только о еврокубках. В “Олимпике” был неплохой тренер [Висенте Гомес], который после своего прихода смог поднять команду со дна турнирной таблицы. Я думаю, что мысли о еврокубках или первой шестёрке однозначно и были, и есть на сегодняшний день. Потому что президент, команда которого играла в Лиге Европы, хочет получить те эмоции, которые были тогда. Я уверен, что амбиции у “Олимпика” есть, и большие. Знаю Владислава Григорьевича и уверен, что он своими мыслями ставит только самые высокие задачи.

Другое дело, что “Олимпику” нелегко. Есть проблемы, которые и были. Возможно, их стало меньше (я знаю, что они вернулись на базу в Счастливом) - в этом плане условия у команды стали лучше, чем были. Другое дело, что пока многое не получается из того, что хочется. Но в команде формируется новый костяк, футболисты притираются друг к другу, потому что текучка очень большая. Сейчас у Игоря Климовского зарождается новый коллектив. Дай Бог к “Олимпику” ещё вернутся те времена, которые были раньше.

Договорные матчи

Эта тема очень сложная. Я очень давно о ней ничего не говорил.

Есть масса ситуаций, когда тренер может подумать, почему футболист так сыграл: это его уровень, ошибка или сделал специально? Я больше склоняюсь к тому, что “Олимпик” просто обливали грязью. Я полностью доверяю тем ребятам, которых обвиняли в нечестной игре, и уверен, что это всё враньё. И со временем репутация клуба в этом плане восстановилась: сейчас, посмотрите, нет никаких вопросов и никаких моментов по поводу этих вещей. Считаю, что клуб и ребят просто оговаривали.

Меня приглашали в Дом футбола, спрашивали, что я могу сказать по этому поводу, что я думаю, могли ли ребята так делать. Но я сказал то же самое: я доверяю футболистам, я с ними прошёл путь с Первой лиги и знаю их, в первую очередь, человеческие качества. Я сказал, что это невозможно. Как это смотрится со стороны, кто что думает и говорит - это одно. А когда ты знаешь человека и знаешь, что от него можно ожидать, это совсем другое. Я в этих ребятах уверен и сейчас готов сказать, что это невозможно.

В материале использованы фото ФК "Олимпик", "Південна Зоря", football.ua и footboom.com. Над текстом работал Александр Рыженко