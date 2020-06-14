Климовский - о победе над Львовом: У нас был правильный настрой

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал матч против "Львова" (2:0) в 26-м туре УПЛ.

- Очень приятно, что мы одержали победу, мы давно этого ждали. Игра получилась. Были забиты два великолепных гола. Ребята выполнили установку, все что мы планировали, было реализовано на 100%. Игра была интересной для зрителей. Сегодня мы были сильнее.

У нас был правильный настрой: забить и сыграть на ноль сзади. В перерыве мы указали нашим футболистам на ошибки, сказали, что нужно исправить, что нужно больше разворотов.