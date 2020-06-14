Премьер-лига
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Трубин на воротах, Сиприано слева. Стартовый состав Шахтера на матч с Колосом
18-летний голкипер проводит второй матч подряд в основе
В рамках 26-го тура УПЛ "Шахтер" сыграет с "Колосом".
"Горняки" обьявили стартовый состав на этот матч.
Состав "Шахтера" на матч с "Колосом": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Патрик, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Запасные: Пятов, Витао, Тете, Соломон, Коваленко, Вакула, Болбат, Пихаленок, Фернандо.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.06.2020 в 16:54
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