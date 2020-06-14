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Колос - Шахтер 0:1. Видеообзор матча
Минимальная победа подопечных Каштру
Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура УПЛ "Колос" - "Шахтер".
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Владимир Коротин (Киев), Виталий Скобля (Киев)
Колос - Шахтер 0:1
Гол: Жуниор Мораес 49
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Денис Антюх 61), Евгений Смирный (Денис Костышин 75), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Владислав Емец, Олег Ильин (Мамаду Ламин Данфа 75), Арни Вильхамссон (Евгений Морозко 52), Евгений Ефремов, Андрей Богданов
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 78), Марлос (Виктор Коваленко 78), Евгений Коноплянка (Манор Соломон 61), Алан Патрик (Тете 84), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Сергей Болбат 78), Додо
Предупреждения: Олег Ильин 56 - Алан Патрик 84