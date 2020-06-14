Луиш Каштру: Мы хотим стать чемпионами. Это планировалось с первого дня сезона

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над "Колосом" в матче 26-го тура УПЛ.

- В первом тайме подача на фланг шла не лучшим образом. Нужно было выждать и принимать правильное решение. Были некоторые сложности с проходом.

Во втором тайме мы начали сильно. У нас было больше хороших моментов. В последние 10 минут "Колос" сделал ставку на стандарты. Но мы смогли остаться компетентными. Хорошая победа, еще один шаг вперед к нашей главной цели.

Мы хотим стать чемпионами. Это планировалось с первого дня сезона. Поздравляю игроков, соперника, потому что они создавали нам сложности в течение всех 90 минут. "Колос" - очень сильная команда. Сегодня они выполнили хорошую работу. Это очень агрессивный соперник на протяжении всего матча. Он усложнил нашу победу.

- После дождя "Шахтер" остановился. Команде не хватает мотивации?

- Нет. Мы в футболе много лет. Прекрасно понимаем, что некоторые факторы во время матча могут повлиять некоторым образом на игру. Пошел очень сильный дождь, поле стало сложным. Понятно, что команда немного потеряла координацию.

Из-за разницы в очках со вторым местом можем стать чемпионами в следующем матче. Если нет - через матч-два. Поэтому, возможно, что-то и пошло не так. Но мы компетентные ребята. Мы прекрасно понимаем, что хотим стать чемпионами как можно раньше. Это длилось небольшой отрезок времени. Команда вернулась к игре. Да, мы быстро отключились от игры, но сумели так же быстро вернуться, - рассказал Каштру.