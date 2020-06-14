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В стиле Месси. Филиппов протащил мяч с центра и забил Александрии. ВИДЕО
Пожалуй главный претендент на гол 26-го тура УПЛ
В рамках 26-го тура "Александрия" принимает "Десну".
Счет в матче открыл форвард черниговской команды Александр Филиппов на 29-й минуте. Нападающий еффектно протащил мяч практически с центра поля, убрал под себя и с левой ноги закинул мяч в дальний угол ворот Панькива.
Вашему вниманию видео гола Филлипова
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14.06.2020 в 21:00
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