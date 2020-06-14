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Александрия - Десна 1:5. Догоняющий всегда не успевает

Премьер-лига
(1 голосов)

Заслуженный второй подряд разгром подопечных Шарана и воля к победе черниговцев

Александрия - Десна 1:5. Догоняющий всегда не успевает
UA-Футбол
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Странное и неожиданное впечатление оставила "Александрия" в этой домашней встрече с "Десной" - она постоянно выглядела догоняющей, конечно, старалась не уступать гостям с северной части Украины, но каждый раз выравнивала игру с критичным опозданием. Первые минуты были за черниговцами, хорошие атаки, затем квинтесенция - удар Имерекова, чуть не хватило ему точности. Казалось, не всегда "горожане" успевают за атаками соперника.

Хозяева все же перехватили инициативу, провели несколько комбинаций, чтобы охладить пыл "Десны". Ковалец пробивал и попал в руку все тому же Имерекову, хотя рука оказалась прижатой, и арбитр не назначил пенальти. После 25-й минуты снова "северяне" доминировали, получались скоростные фланговые выпады, должен был забивать Калитвинцев, разрядил свою пушку Влад и только мастерство Панькива спасло хозяев.

А вот Филиппов не оставил шансов голкиперу. Лучший форвард черниговцев все сделал блестяще, получив пас в районе центрального круга продвинулся к штрафной, обыграл двух защитников и пробил с подкруткой в дальний угол. Правда, что и защитники предоставили пространство Филиппову, но это их проблемы, гол все равно получился великолепный.

"Александрия" могла отыграться в своей следующей атаке, Гордиенко наносил коварный удар с близкого расстояния. Тут уже свое мастерство показал Паст. Пошла игра на встречных курсах, скорости выросли, ответ гостей не заставил себя ждать – Картушов был заряжен на эту игру, старался из всех сил, после рождения ребенка это и понятно. С ударом Картушова на 43-й минуте не без проблем справился Панькив.

И все же второй мяч залетел в ворота Панькива. Калитвинцев навесил со штрафного, было впечатление, что банальный стандарт и обычный навес в район вратарской, но все игроки пробежали мимо мяча, дезориентировали голкипера и сфера ловко нырнула в сетку. Опять в тот угол, что и чуть ранее пробивал Филиппов.

Возродили интригу александрийцы сразу после сигнала арбитра о возобновлении игры. Грицук вышел на замену и первым касанием выдал хороший пас на Третьякова в центр. Последовал удар в одно касание, Паст не достал мяч. Интересно, что опять мяч залетел в тот самый угол ворот, куда и в предыдущие два раза.

Могли подопечные Шарана перехватить инициативу и забить второй спасительный мяч, все мы знаем потенциал этой команды, однако, что-то пошло не так у "Александрии". Непонятные ошибки, тактические просчеты и откровенная неготовность к сопернику. Как Гитченко могли позволить пробить из своей штрафной? Всем известно, что этот игрок постоянно ходит на подобные навесы в штрафную и умеет выигрывать верховую борьбу. Визуально, очень легко Гитченко выиграл "второй этаж" и пробил головой – 3:1.

На этом неприятности для хозяев не закончились. Вторую желтую карточку заработал Бабогло, неожиданно грубо молодой защитник сыграл против Гитченко, арбитр справедливо показал ему красный цвет. В меньшинстве хозяевам стало сложнее. А добил александрийцев пенальти, возможно, несколько спорный, но арбитр долго смотрел ВАР-повтор и увидел, как Бухал сбивает Будковского. Еще хорошо, что Бухал не получил вторую желтую.

После того, как счет стал 1:4, "горожане" выглядели совсем печально. Если продолжать их сравнивать с догонявшими, то можно уверенно заявить, что еле-еле они переставляли ноги и далеко отпустили "Десну". А гости не могли остановиться, взяв невероятный темп. Бывший игрок "горожан" - Сергей Старенький - вышел на замену и сделал ассист на Тотовицкого. Форвард ворвался в штрафную и протолкнул мяч мимо голкипера. Эффектная точка в матче, который стал неожиданностью для всех участников и его наблюдателей. "Десна" вышла на третье место, которое в прошлом сезоне занимала "Александрия". Как символично.

УПЛ. 26-й тур

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр – Евгений Арановский (Киев)

ФК Александрия - Десна Чернигов 1:5

Голы: Третьяков 46 - Филиппов 29, Калитвинцев 44, Гитченко 56, Филиппов 79 (пен.), Тотовицкий 90+6

Александрия: 79. Панькив, 3. Гордиенко (Грицук 46), 4. Бабогло, 11. Мирошниченко (Задерака 55), 27. Гречишкин, 6. Ковалец (Шендрик 62), 10. Третьяков, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Ситало (Безбородько 55), 47. Вантух.

Десна: 44. Паст, 17. Гитченко, 26. Конопля, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 11. Калитвинцев, 12. Картушов (Тотовицкий 80), 43. Западня, 10. Филиппов, 28. Будковский (Мостовой 80).

Предупреждения: Бухал 43, Бабогло 56

Удаления: Бабогло 60

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В статье: Владимир Шаран Десна (Чернигов) Александр Рябоконь ФК Александрия
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Комментарии (40)
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Vova Andrienko
14.06.2020 в 22:26
Видно кто тренировался в коронавирусный период а кто валял дурака...
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0
-1
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simargl (Чернигов)
14.06.2020 в 22:13
Ой, молодцы. Не ожидал такой прыти от наших парней ))) молодцы !!! Вся команда северян выглядела свежей и организованней хозяев . Порадовал Филиппов, как всегда на очень хорошем уровне Огиря, Паст и Гитченко... нам победа была нужней, мы её добыли !!! Всех поздравляю !!!)))
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+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:57
Вам нужней? З якого переляку?
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0
0
slavs (Александрия)
14.06.2020 в 22:09
Не писав років 5. Те що було сьогодні це не гра. Це дно. Як пише Л.Подеревянський " Блєск і ніщета підар..в. Хлопці візьміться за голову, не хватайте звєзду. За Вами ж люди які в Вас вірили. Ми продовжуємо вірити в КОМАНДУ, але без ваших бла бла бла. Покажіть себе нарешті в грі...
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+2
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
14.06.2020 в 22:03
Чем нравится Филиппов, тем что он в каждом моменте пытается выдушить максимум! Работяга и пахарь. Делает большой объём черновой работы. Напоминает Л. Адриано когда играл за Шахтер. Тогда Луческу часто говорил, что помимо нападающего, он выполняет все чернорабочие задачи, которые ставит тренер! Считаю, Филиппов малину в сборной не испортит. Как и в Десне! Каждый матч или гол, или голевой пас, или борется на все 100%
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+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:56
Не испортит) Ибо сборная ему не светит. Могут на сборы и товарняки привлечь - не болен
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0
0
адмирал25 (Александрия)
14.06.2020 в 21:54
1.Филиппов хорош.( а ведь в 2016 приезжал на просмотр в Александрию, не расмотрели)2. Александрия не настолько уступает уровнем игроков чтоб проигрывать 1:53.Десна своей игрой впечатлила4.Следующая игра Десна:Заря многое решит
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+6
-1
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simargl (Чернигов)
14.06.2020 в 22:20
Зато Безбородько рассмотрели, если бы не забрали его из Десны, то не факт , что у Фила был бы такой шанс... а так хороший "обмен" Гича и Старый на Бодю ... где-то Шаран профтыкал с подготовкой, команда у вас в загоне ...
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+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:55
Ты ещё Огирю забыл
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
14.06.2020 в 21:49
Редакция сайта не угадала со своим прогнозом. Если честно, я и сам не ожидал такой открытости.. куча кученная моментов, голов! Причём хорошие скорости, техника, да и голы красавцы. След матч Десна - Заря будет интересным !)
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+4
-1
Володимирович (Кременчуг)
14.06.2020 в 21:49
Шахтар пре до чемпіонства, Десна до бронзи , Динамо повзе до ЛЧ, Зоря взагалі на 4 місце виглядає!!! Філіпов повинен з'явитися в Збірній, враховуючи що були Коломоець, Кулач і т.і.
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+5
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:53
Филлипову в сборной делать нечего) Ибо там есть Яремчук и Мораес
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0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
14.06.2020 в 22:57
Два форварда мало, а вот на роль третьего он как раз подходит. Сильнее его в Украине не наблюдаю
0
0
Sknort (Світловодськ)
14.06.2020 в 21:44
Всі дивилися на нас і офігівали!
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
14.06.2020 в 22:21
Ага... 1-5 ... красиво ))) но попортили песню про Ямайку и 5-0 ...))))
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0
-2
Sknort (Світловодськ)
14.06.2020 в 21:43
Бл....ха-муха це капєц..... Як ми танцювали.....
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+3
-1
Николаевич76 (Александрия)
14.06.2020 в 21:42
Гордиенко, Мирошниченко, Бухал - не позорьте команду, уйдите добровольно. Вы не уровень Александрии!! Точка.
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0
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:51
Может ты выйдешь на поле? Или школоту с Ю-21 поставить? Походу - ты убогий глорихантер
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
14.06.2020 в 21:38
Неожиданно. Десна всё больше начинает нравится своей игрой. Удачи в борьбе минимум за бронзу!
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+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2020 в 21:35
Матч был очень приличного европейского уровня как по скоростям, так и по голевым моментам с обеих сторон. Но победили сильнейшие. Филлипов обязан играть в сборной. Очень хорош.
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+5
-1
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simargl (Чернигов)
14.06.2020 в 22:24
Без дождя и в 19.30 ... идеальное сочетание для Десны !!!!
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0
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:49
Филлипов? В сборной? С какого перепуга? Да ему до Яремчука и Мораеса, как до Луны пешком
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0
-1
avatar
pofig 50 (Олександрія)
14.06.2020 в 21:35
Олександрія це биківня,яка не знає куди дати точний пас і навіть куди бігти..В ПЕРШУ лігу нах. Ганьба !
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+5
-2
Николаевич76 (Александрия)
14.06.2020 в 21:34
это какой то позор!!!! Александрия, Богданович - это что???? Такого лет 10 на поле Александрии не было. Это нехорошо, ждём вменяемых выводов. Так нельзя!! Десну с заслуженной победой.
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+7
0
Sknort (Світловодськ)
14.06.2020 в 21:48
А коли 2:10 за два матчі поспіль, ви не пам'ятаєте?
Ответить
0
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
14.06.2020 в 22:08
а следующий с ШАХТЕРОМ тоже
0
-1
Николаевич76 (Александрия)
14.06.2020 в 22:11
такого на моей памяти не было((
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2020 в 21:32
десна - молодцы
Ответить
+6
-1
Ігор Холост (Львов)
14.06.2020 в 21:31
Чи не Шахтар слідуючий у Олександрії ...мда
Ответить
+2
-1
Vova Andrienko
14.06.2020 в 22:29
2-15 вполне реально в следующем поединке Алексы, но надеюсь на «прорыв»
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0
-1
НикНиколаев (Минск)
14.06.2020 в 21:30
С победой! Сегодня почти без провалов в линиях. Полтора равноценных состава. Трудно узнать Алексов.
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+4
-1
Hanter44 (Baburka)
14.06.2020 в 21:29
Закономерный итог для Шарана и его команды.Очень трудно настроить команду,которая в предыдущей игре была заточена на сдачу показать положительный результат.
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+2
-5
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:47
На какую сдачу, бабурка?
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0
0
Hanter44 (Baburka)
14.06.2020 в 22:57
Ата самая сдача,которую Шарану подсказало его динамовское сердцеэТы же не будешь протестовать против того,что установку на игру дает тренер?
0
-1
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Эйфоретик
14.06.2020 в 21:27
Танцы!!!Ура!!!Наконец-то "Десна" поймала ритм.Они будут 3-е!!!"Олени" что-то поверили в себя,им еще рано с таким составом.Хороший футбол.Разбили Александрию в хлам.Филлипов украинский Иммобиле,"Десна" Лацио!!!Верим!!!СЛАВА НАЦИИ!!!
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2020 в 21:34
Филиппов - украинский Месси в молодости
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0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:46
Дичь не неси)) Где Месси и где филлипов?))
0
0
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simargl (Чернигов)
14.06.2020 в 22:26
Ты целый день про 1-1 трындел ...., а тут такая эйфория ))))
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0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.06.2020 в 22:46
С чего ты решил, что Десна будет 3-й?)))
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
14.06.2020 в 21:27
что было то......конечно приятно выигрывать на спорном пенальти за 1 минуту НО ТУТ ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ.Опять надеялись на арановского..НО он то зналл уже про зарю и дк--зачем лишний конкурент---поэтому победил СИЛЬНЕЙШИЙ- ИГРА понравилась -неплохо НО ДЕСНА сильнее и будет интересный матч с ЗАРЕЁ привет скрипнику от будьковского-теперь головная боль у Скрипника --ведь ФИЛЯ выиграл все верховые и принес пенальти...
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+3
-4


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