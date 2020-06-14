Александрия - Десна 1:5. Догоняющий всегда не успевает

Странное и неожиданное впечатление оставила "Александрия" в этой домашней встрече с "Десной" - она постоянно выглядела догоняющей, конечно, старалась не уступать гостям с северной части Украины, но каждый раз выравнивала игру с критичным опозданием. Первые минуты были за черниговцами, хорошие атаки, затем квинтесенция - удар Имерекова, чуть не хватило ему точности. Казалось, не всегда "горожане" успевают за атаками соперника.

Хозяева все же перехватили инициативу, провели несколько комбинаций, чтобы охладить пыл "Десны". Ковалец пробивал и попал в руку все тому же Имерекову, хотя рука оказалась прижатой, и арбитр не назначил пенальти. После 25-й минуты снова "северяне" доминировали, получались скоростные фланговые выпады, должен был забивать Калитвинцев, разрядил свою пушку Влад и только мастерство Панькива спасло хозяев.

А вот Филиппов не оставил шансов голкиперу. Лучший форвард черниговцев все сделал блестяще, получив пас в районе центрального круга продвинулся к штрафной, обыграл двух защитников и пробил с подкруткой в дальний угол. Правда, что и защитники предоставили пространство Филиппову, но это их проблемы, гол все равно получился великолепный.

"Александрия" могла отыграться в своей следующей атаке, Гордиенко наносил коварный удар с близкого расстояния. Тут уже свое мастерство показал Паст. Пошла игра на встречных курсах, скорости выросли, ответ гостей не заставил себя ждать – Картушов был заряжен на эту игру, старался из всех сил, после рождения ребенка это и понятно. С ударом Картушова на 43-й минуте не без проблем справился Панькив.

И все же второй мяч залетел в ворота Панькива. Калитвинцев навесил со штрафного, было впечатление, что банальный стандарт и обычный навес в район вратарской, но все игроки пробежали мимо мяча, дезориентировали голкипера и сфера ловко нырнула в сетку. Опять в тот угол, что и чуть ранее пробивал Филиппов.

Возродили интригу александрийцы сразу после сигнала арбитра о возобновлении игры. Грицук вышел на замену и первым касанием выдал хороший пас на Третьякова в центр. Последовал удар в одно касание, Паст не достал мяч. Интересно, что опять мяч залетел в тот самый угол ворот, куда и в предыдущие два раза.

Могли подопечные Шарана перехватить инициативу и забить второй спасительный мяч, все мы знаем потенциал этой команды, однако, что-то пошло не так у "Александрии". Непонятные ошибки, тактические просчеты и откровенная неготовность к сопернику. Как Гитченко могли позволить пробить из своей штрафной? Всем известно, что этот игрок постоянно ходит на подобные навесы в штрафную и умеет выигрывать верховую борьбу. Визуально, очень легко Гитченко выиграл "второй этаж" и пробил головой – 3:1.

На этом неприятности для хозяев не закончились. Вторую желтую карточку заработал Бабогло, неожиданно грубо молодой защитник сыграл против Гитченко, арбитр справедливо показал ему красный цвет. В меньшинстве хозяевам стало сложнее. А добил александрийцев пенальти, возможно, несколько спорный, но арбитр долго смотрел ВАР-повтор и увидел, как Бухал сбивает Будковского. Еще хорошо, что Бухал не получил вторую желтую.

После того, как счет стал 1:4, "горожане" выглядели совсем печально. Если продолжать их сравнивать с догонявшими, то можно уверенно заявить, что еле-еле они переставляли ноги и далеко отпустили "Десну". А гости не могли остановиться, взяв невероятный темп. Бывший игрок "горожан" - Сергей Старенький - вышел на замену и сделал ассист на Тотовицкого. Форвард ворвался в штрафную и протолкнул мяч мимо голкипера. Эффектная точка в матче, который стал неожиданностью для всех участников и его наблюдателей. "Десна" вышла на третье место, которое в прошлом сезоне занимала "Александрия". Как символично.

УПЛ. 26-й тур

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр – Евгений Арановский (Киев)

ФК Александрия - Десна Чернигов 1:5

Голы: Третьяков 46 - Филиппов 29, Калитвинцев 44, Гитченко 56, Филиппов 79 (пен.), Тотовицкий 90+6

Александрия: 79. Панькив, 3. Гордиенко (Грицук 46), 4. Бабогло, 11. Мирошниченко (Задерака 55), 27. Гречишкин, 6. Ковалец (Шендрик 62), 10. Третьяков, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Ситало (Безбородько 55), 47. Вантух.

Десна: 44. Паст, 17. Гитченко, 26. Конопля, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 11. Калитвинцев, 12. Картушов (Тотовицкий 80), 43. Западня, 10. Филиппов, 28. Будковский (Мостовой 80).

Предупреждения: Бухал 43, Бабогло 56

Удаления: Бабогло 60