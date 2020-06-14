Премьер-лига
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Поражение от Шахтера стало для Колоса шестым подряд в УПЛ
"Колос" пропустил за 6 матчей 14 голов
В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" минимально проиграл донецкому "Шахтеру" 0:1.
Таким образом, ковалевцы проиграли 6-й поединок подряд в рамках чемпионата Украины. В последних 6 матчах "Колос" пропустив 14 голов и забил всего лишь 5.
Последний раз "Колос" побеждал в чемпионате 29-го февраля - тогда подопечные Костышина обыграли "Карпаты" 2:1.
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