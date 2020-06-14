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Поражение от Шахтера стало для Колоса шестым подряд в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

"Колос" пропустил за 6 матчей 14 голов

Поражение от Шахтера стало для Колоса шестым подряд в УПЛ
Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" минимально проиграл донецкому "Шахтеру" 0:1.

Таким образом, ковалевцы проиграли 6-й поединок подряд в рамках чемпионата Украины. В последних 6 матчах "Колос" пропустив 14 голов и забил всего лишь 5.

Последний раз "Колос" побеждал в чемпионате 29-го февраля - тогда подопечные Костышина обыграли "Карпаты" 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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