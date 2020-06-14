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Степаненко провел 200 матчей в футболке Шахтера в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Знаменательный день для Тараса

Степаненко провел 200 матчей в футболке Шахтера в УПЛ
Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" минимально проиграл донецкому "Шахтеру" 0:1.

Опорный полузащитник "горняков" Тарас Степаненко вышел в стартовом составе на этот матч и провел на поле все 90 минут.

Таким образом, украинский хавбек достиг отметки в 200 матчей в футболке донецкого клуба в УПЛ.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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(2 голосов)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.06.2020 в 22:59
Аби був нормальний грав би вже за як й Саутгемптон, а так згнив у кротівнику.
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
14.06.2020 в 22:03
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
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0
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Инспектор ( )
14.06.2020 в 21:51
Странно, Тарас играет в Шахтера с 2010 года. И всего 200 игр?
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0
-1
Володимирович (Кременчуг)
14.06.2020 в 22:52
Ну це ж тобі не Англія де 38 турів. Зараз 32 було 30. Травми, картки, ротація, ось тобі і виходить десь 20 матчів за сезон! І враховує що це лише УПЛ береться до уваги! P.S. Ось чому нашим гравцям важко заграти в норм. Чемпіонатах... не звикли вони грати по 50 матчів за сезон...
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0
-1


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