Степаненко провел 200 матчей в футболке Шахтера в УПЛ

В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" минимально проиграл донецкому "Шахтеру" 0:1.

Опорный полузащитник "горняков" Тарас Степаненко вышел в стартовом составе на этот матч и провел на поле все 90 минут.

Таким образом, украинский хавбек достиг отметки в 200 матчей в футболке донецкого клуба в УПЛ.