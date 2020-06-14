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Степаненко провел 200 матчей в футболке Шахтера в УПЛ
Знаменательный день для Тараса
В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" минимально проиграл донецкому "Шахтеру" 0:1.
Опорный полузащитник "горняков" Тарас Степаненко вышел в стартовом составе на этот матч и провел на поле все 90 минут.
Таким образом, украинский хавбек достиг отметки в 200 матчей в футболке донецкого клуба в УПЛ.
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.06.2020 в 22:59
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aleksandrdre (Краматорск)
14.06.2020 в 22:03
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Инспектор ( )
14.06.2020 в 21:51
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