Руслан Костышин: Было ощущение, что Шахтер играл не на полную силу

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение своей команды от донецкого "Шахтера" в матче 26-го тура УПЛ.

– Мы старались. Стремились играть достойно, выполнять то, о чем договаривались. Но объективно "Шахтер" сильнее, и с этим ничего не поделаешь. Насколько могли, пытались сопротивляться. В матче были как положительные, так и отрицательные моменты. В целом сегодня "Колос", считаю, выглядел достойно. Не было "проходного двора". Но при этом сложилось ощущение, что "Шахтер" играл не на полную силу.

– После пропущенного во втором тайме мяча вы произвели ряд замен. Как оцените действия этих футболистов?

– Денис Антюх вышел на поле после длительного перерыва и у него было два хороших момента. Выходы один на один в матче с "Шахтером" – уже хорошо. Значит, он правильно открывался. А вот Мамаду Данфе гораздо тяжелее. Ему нужно учить язык. Хотя бы английский. Пока он знает только французский. А это проблема, ведь с партнерами практически нет общения. Ему сложно разговаривать даже с нашим исландцем Арни Вильхамссоном. Практически все общение происходит через переводчик в телефоне. Пока он не начнет учить язык, который понимают партнеры, у Мамаду практически не будет шансов адаптироваться в команде.

– После возобновления сезона "Колос" уступил в трех поединках кряду. Но довольны ли вы самоотдачей футболистов?

– Играть в первой шестерке – большой опыт для нас. Мы практически не готовились к первым двум поединкам, так как были под большими нагрузками. А вот к "Шахтеру" наша подготовка была уже стандартной для чемпионата. В первой шестерке собраны сильные клубы, и нам пока сложно играть с ними на равных. Но только через такие матчи и полученный опыт команда сможет расти, потому мы рады конкурировать с лучшими. Также хочу поддержать своих ребят. Кроме Кирилла Петрова и Андрея Богданова, все остальные год назад играли в Первой лиге. А сейчас они выступают в Премьер-лиге и достойно смотрятся в матчах с "Шахтером", "Зарей", "Десной". По объективным причинам "Колос" не может действовать первым номером и постоянно владеть инициативой. Но моменты мы создаем в каждой игре. Конечно, есть проблемы, например, много возрастных футболистов. Так, сегодня в основном составе было пять человек старше 30 лет. Но мы сознательно шли на такой шаг, не хотели менять состав только из-за того, что вышли в Премьер-лигу. Ребята прибавили и сделали очень многое, пробившись в первую шестерку. За это их нужно поблагодарить. И сейчас они достойно выступают: мы всем даем бой. К сожалению, никак не можем забить гол, а это откладывает отпечаток на игре команды.