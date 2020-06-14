Жуниор Мораес: Посвятил гол в ворота Колоса медикам. Они - настоящие герои!

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес выразил поддержку Исмаили и рассказал, кому посвятил свой победный гол в ворота "Колоса" в матче 26-го тура УПЛ.

– Жуниор, сегодня вы вышли в специальных футболках на разминку. Можешь прокомментировать это?

– Мы хотели поддержать партнера по команде и нашего друга Исмаили. Он не только очень важный для "Шахтера" игрок, но и прекрасный человек, и сейчас нам его не хватает. Все расстроены из-за такой тяжелой травмы, что случилась у нас на глазах. Ужасная ситуация.

– Кому ты посвятил необычное празднование своего гола?

– Я рад, что вы спросили, потому что это очень важный момент. Думаю, за все то, что произошло в мире в последнее время, мы должны поблагодарить медиков, отвечающих за наше здоровье. Это люди, которые оставили обычную жизнь и семьи, отдавали и отдают свое время и силы, чтобы спасать жизни других, рискуя собственным здоровьем. Я давно хотел высказать свою позицию по этому поводу и посвятить гол тем, кто работает в медицинских учреждениях. Они – настоящие герои!

– Сегодня "Колос" нанес больше ударов по воротам, чем "Шахтер". Необычная ситуация для вашей команды?

– Игра была очень трудной, как и предыдущая встреча с "Колосом". У соперника есть опытные футболисты, которые уже хорошо знают наш стиль. Было сложно физически: начали при жаре, а заканчивали под ливнем, который сделал поле тяжелым. Для меня это фактически первый матч после карантина, и было нелегко на таком газоне. Честно говоря, лично мне еще требуется игровой темп, нужно прибавить. Но нашу команду стоит поздравить, ведь мы боролись до конца, сделали необходимый результат и стали еще ближе к титулу. Сейчас будем смотреть вперед, продолжать концентрироваться на своей игре и прибавлять с каждым шагом.