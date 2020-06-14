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ФК Александрия - Десна Чернигов 1:5. Видеообзор матча
Разгромная победа в исполнении подопечных Рябоконя
Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура УПЛ "Александрия" - "Десна".
УПЛ. 26-й тур
Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр – Евгений Арановский (Киев)
ФК Александрия - Десна Чернигов 1:5
Голы: Третьяков 46 - Филиппов 29, Калитвинцев 44, Гитченко 56, Филиппов 79 (пен.), Тотовицкий 90+6
Александрия: 79. Панькив, 3. Гордиенко (Грицук 46), 4. Бабогло, 11. Мирошниченко (Задерака 55), 27. Гречишкин, 6. Ковалец (Шендрик 62), 10. Третьяков, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Ситало (Безбородько 55), 47. Вантух.
Десна: 44. Паст, 17. Гитченко, 26. Конопля, 32. Имереков, 45. Фаворов, 7. Огиря, 11. Калитвинцев, 12. Картушов (Тотовицкий 80), 43. Западня, 10. Филиппов, 28. Будковский (Мостовой 80).
Предупреждения: Бухал 43, Бабогло 56
Удаления: Бабогло 60