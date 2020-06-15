Тренер Десны: В случае с первым голом Филиппов сам разобрался с обороной

Александр Рябоконь, главный тренер "Десны", прокомментировал победу над "Александрией" (5:1).

- Как всегда, был боевой матч с "Александрией". Возможно, нам лучше удавалось комбинировать, играть в пас. Включали скорости, обнаружили мастерство при завершении атак. Все вместе привело к победе с таким счетом.

- В чем секрет успеха в матчах с "Александрией"?

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- Как всегда - комплекс составляющих. В том числе - переходные фазы, бойцовские качества. Возможно, сегодня мы немного лучше играли в пас и были немного быстрее соперника. И индивидуальное мастерство. В случае с первым голом Филиппов сам разобрался с обороной.

В следующем туре - "Заря", затем - "Динамо". Очень серьезные матчи. Посмотрим. Будем бороться за призовые места. Тем более это может быть впервые для нашего клуба и города.