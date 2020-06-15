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Тренер Десны: В случае с первым голом Филиппов сам разобрался с обороной

Премьер-лига
(1 голосов)

Троща для Александрии

Тренер Десны: В случае с первым голом Филиппов сам разобрался с обороной
Новина українською

Александр Рябоконь, главный тренер "Десны", прокомментировал победу над "Александрией" (5:1).

- Как всегда, был боевой матч с "Александрией". Возможно, нам лучше удавалось комбинировать, играть в пас. Включали скорости, обнаружили мастерство при завершении атак. Все вместе привело к победе с таким счетом.

- В чем секрет успеха в матчах с "Александрией"?

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- Как всегда - комплекс составляющих. В том числе - переходные фазы, бойцовские качества. Возможно, сегодня мы немного лучше играли в пас и были немного быстрее соперника. И индивидуальное мастерство. В случае с первым голом Филиппов сам разобрался с обороной.

В следующем туре - "Заря", затем - "Динамо". Очень серьезные матчи. Посмотрим. Будем бороться за призовые места. Тем более это может быть впервые для нашего клуба и города.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь ФК Александрия
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
15.06.2020 в 09:37
а где отговорка шарана
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Hugo64 (PARIS)
15.06.2020 в 08:52
следующий матч с Зарей определить очень многое если не всё-Заря проиграла ДК хотя до 60 минуте было с точностью но наоборот-выигрывала контроль мяча и стала почему то сил небыло? врядли. НО это уже в прошлом.Десна же легко без всякого сопротивления обыграла АЛЕКСв яем причина второй игры алекса? даже и скажешь сразу-игра с Зарей была равная и еслиб не спорный пенальти на последней минуте от арановского? может и тут на него надеялись? НО НЕТ ПОБЕДИЛ СИЛЬНЕЙШИЙ и намного даже и по счету. ЖДЕМс
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simargl (Чернигов)
15.06.2020 в 08:12
Сил нам и удачи в достижении цели !!! Каждая игра на вес бронзы, а то и серебра !!! Вперёд, Чернигов !!!
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