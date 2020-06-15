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Нападающий Десны прокомментировал свой гол в ворота Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

"Десна" подвигает "Александрию"

Нападающий Десны прокомментировал свой гол в ворота Александрии
Новина українською

Александр Филиппов, №10 "Десны", рассказал телеканалу Футбол о своем голе, который положил начало разгрому "Александрии" 5:1.

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Да, в принципе хорошо начали атаку, развернули игру.

Хорошо ребята все сыграли, открылись, я хорошо выполнил. Это замечательно, что забил гол. Главное, что выиграли.

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
Великий футбол

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