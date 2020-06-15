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Нападающий Десны прокомментировал свой гол в ворота Александрии
"Десна" подвигает "Александрию"
Александр Филиппов, №10 "Десны", рассказал телеканалу Футбол о своем голе, который положил начало разгрому "Александрии" 5:1.
Да, в принципе хорошо начали атаку, развернули игру.
Хорошо ребята все сыграли, открылись, я хорошо выполнил. Это замечательно, что забил гол. Главное, что выиграли.
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Источник:Великий футбол
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