Желтая карточка не тому игроку и долгий просмотр видеоповтора. Судейские промахи 26-го тура УПЛ

Экс-арбитр ФИФА, судейский эксперт Мирослав Ступар выделил несколько судейских моментов в матчах 26-го тура УПЛ. В частности, Мирослав Иванович отметил, что арбитр матча "Олимпик" - "Львов" (2:0) показал желтую карточку не тому игроку.

На 81-й минуте "горчичник" получил Никита Кравченко, хотя, как считает эксперт, надо было наказать Евгения Цимбалюка. Что произошло? "Львов" шел в атаку, Кравченко нарушил правила, но соперник продолжил атаку. И уже на чужой (для игрока "Львова") половине поля его сбил Евгений Цымбалюк, сорвав наступление. Кривушкин наказал Кравченко, но не он сорвал атаку, это сделал Цимбалюк. Поэтому предупреждения заслуживал он. Пикантности добавляет тот нюанс, что для Евгения это была бы вторая желтая карточка, и матч для него должен был закончиться досрочно.

Относительно судейства Арановского в матче "Александрия" - "Десна" (1:5) Мирослав Ступар высказался сдержанно. Арбитр в поле отработал не безупречно, потому что очень долго просматривал видеопотвор эпизода с участием Бухала и Будковского. Также вопрос – почему за подкат в штрафной, после которого был назначен пенальти, нарушитель не получил предупреждение? А это могла быть вторая желтая для защитника "Александрии".

Решение удалить Владислава Бабогло эксперт комментирует осторожно, отмечая, что таких нарушений, за которое Владислав получил второе предупреждение, в течение матча может быть много. Да и кто установил для судей критерии грубости? Почему для всех они разные? Кто-то за такое не наказывал бы предупреждением, а у Арановского рука не дрогнула показать вторую желтую. Вопросы возникают...

В матче "Колос" - "Шахтер" надо вспомнить сорванный ассистентом Коротиным выход один на один Мораеса после нацеленной передачи Тайсона. Офсайда не было – это четко показали повторы. А там, если бы игра продолжилась, были бы претензии на пенальти после контакта Волынца с нападающим "горняков".

Также обращает на себя внимание подкат игрока "Шахтера" против Смирного, с которого, собственно, и началась голевая комбинация "горняков". Можно только задаться вопросом – а не было ли там фола? Потому что ни один повтор так и не показал, сыграл Сиприано сначала в мяч, а затем в ноги сопернику, или наоборот?

Добавим, что ранее Мирослав Ступар проанализировал судейство матча "Заря" - "Динамо" (1:3).