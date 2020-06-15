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Эффектный сейв защитника. Зотько рассказал о моменте игры с ФК Львов

Премьер-лига
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На тренировках такое отрабатывают?

Эффектный сейв защитника. Зотько рассказал о моменте игры с ФК Львов
Новина українською

Иван Зотько, защитник донецкого "Олимпика", в разговоре с телеканалом Футбол вспомнил момент в первом тайме игры 26 тура УПЛ с ФК "Львов" (2:0), в котором он выбил мяч из пустых ворот.

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Вратарь Артем Кичак в тот момент далеко вышел из рамки, а латераль гостей Жоэль Бопесу перебросил сферу через вратаря.

Когда "Кича" [Артем Кичак] выходил, я уже видел, что соперник будет перебрасывать. Просто бежал в ворота. И так получилось, что успел выбить. Слава Богу!

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В статье: ФК Львов Артем Кичак Олимпик (Донецк) Иван Зотько Жоэль Бопесу
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Источник:
Великий футбол

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