Эффектный сейв защитника. Зотько рассказал о моменте игры с ФК Львов

Иван Зотько, защитник донецкого "Олимпика", в разговоре с телеканалом Футбол вспомнил момент в первом тайме игры 26 тура УПЛ с ФК "Львов" (2:0), в котором он выбил мяч из пустых ворот.

Вратарь Артем Кичак в тот момент далеко вышел из рамки, а латераль гостей Жоэль Бопесу перебросил сферу через вратаря.