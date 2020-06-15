Символическая сборная 26-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Очередной тур в украинской Премьер-лиге оказался не совсем обычным. "Шахтер" добыл довольно блеклую победу над "Колосом", а "Динамо" только во втором тайме матча с "Зарей" (в последней трети матча) показало свои амбиции на серебро чемпионата. От лидеров ожидалось большего. Самый интересный матч получился в Александрии, где "Десна" громко объявила о своих претензиях на бронзовые медали УПЛ, разгромив прошлогоднего призера.

ВРАТАРЬ

Георгий Бущан ("Динамо" Киев).

Громов, Кабаев, Юрченко и другие луганчане серьезно потрепали нервы Бущану, но в общем голкипер киевлян справился со своей работой. Были периоды, когда голкипера киевлян расстреливали с любых позиций, пропустил же он только с пенальти. Показательный момент произошел после одного из быстрого ввода мяча в игру от Георгия, когда Русин едва не вышел на свидание с визави Бущана. Хорошо чувствует игру 26-летний вратарь.

ЗАЩИТА

Ефим Конопля ("Десна" Чернигов).

Пожалуй, лучший матч в УПЛ выдал Конопля в игре с "Александрией". Две голевые передачи записал на свой счет Ефим, обыгрывал своих оппонентов и в обороне и в атаках, как обычно бороздил бровку от флажка до флажка. Стоит отметить взаимодействие молодого игрока с более опытными партнерами – Имерековым и Гитченко – не стушевался, дополнял и подстраховывал их. И именно на Гитченко он отдал свою вторую голевую передачу.

Андрей Гитченко ("Десна" Чернигов).

Конечно, забитый гол это важно для защитника, но больше важной работы Гитченко сделал при выполнении своих прямых обязанностей. Александрийцы отчаянно бросались вперед, имели шансы отыграться, но их пыл умело охлаждал 35-летний центрбек. К тому же на Гитченко вторую желтую заработал Бабогло.

Владимир Чеснаков ("Ворскла" Полтава).

Кроме того, что Чеснаков обновил рекорд выступлений в "Ворскле", теперь капитан полтавчан действует еще более уверенно, авторитетно, также он подсказывает партнерам и организовывает оборонные редуты. Не многие игроки могут сравниться с ним в самоотверженности, умении выиграть позицию и остановить атаку соперника.

Никита Кравченко ("Олимпик" Десна).

Первый гол "олимпийцы" забили после индивидуальных великолепных действий Кравчено, выиграл мяч Никита, а затем выдал удобный пас на Тейшейру. Проявил себя игрок в самом лучшем свете, во множестве интересных моментов его можно было видеть – чего только стоит дальний удар и попадание в штангу. Постоянно он шел в борьбу, был нацелен на ворота соперника и сохранил силы на концовку. Сразу видно, что во время карантина Кравченко занимался по полноценной программе.

ПОЛУЗАЩИТА

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

Одну из решающих ролей сыграл Буяльский в переломе игры с "Зарей". Первый гол забил Виталий, все сделав мастерски, хотя и до этого у него было несколько выстрелов, которые чудом отбивал Махарадзе. Компактность и одновременно мобильность, возможность оказаться в эпицентре событий, в важнейшем игровом эпизоде и решить его судьбу – главные преимущества Буяльского.

Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).

Матч против "Колоса" получился нетипичным для "Шахтера", много во встрече было позиционной борьбы и противостояний в центре поля. В такой игре Степаненко чувствует себя, как рыба в воде. Счет позволял дончанам "возиться" с "Колосом" в центре поля, не так часто атаковать, но не позволять комбинировать сопернику. Значительную часть этой работы выполнил Тарас.

Максим Тейшейра ("Олимпик" Донецк).

То ли Тейшейра на карантинной паузе соскучился по футболу, то ли горит желанием покрасить волосы в розовый цвет, но французский легионер "Олимпика" оказался по-настоящему неудержим и принес долгожданные три очка дончанам. Дубль на его счету (второй гол особенно красивый) и наибольший вклад в победу над "Львовом".

Марлос ("Шахтер" Донецк).

Продолжает удивлять нас Марлос, не просто он возродился как птица Феникс, но и даже переживает вторую молодость. Помог украинский бразилец забить гол Мораесу, нанес три опасных удара по воротам "Колоса" и раздал с десяток острых обостряющих передач. "Горняки" провели эту игру не на самом высоком уровне, но к Марлосу претензий быть не может.

Беньямин Вербич ("Динамо" Киев).

После провального матча с "Шахтером" и "воспитательной скамейки запасных" в матче с "Александрией" Вербич получил от тренера 30 минут игрового времени в 26-м туре. Словенец вышел на поле, когда киевляне проигрывали "Заре", судьба встречи висела на волоске, необходимо было переломить ход встречи и Вербич стал козырем Михайличенко. Заметно добавил активности Беньямин, луганчане оказались не готовыми к этой агрессии джокера "Динамо".

НАПАДЕНИЕ

Александр Филиппов ("Десна" Чернигов).

"Хорошо исполнил", - скромно прокомментировал свой первый гол нападающий. На самом деле один из самых красивых голов тура забил Филиппов – украшение чемпионата, постоянно угрожал воротам "горожан" и вполне мог оформить хет-трик. Панькив взял несколько сложнейших ударов. Второй мяч Александра с пенальти окончательно добил соперника, а форвард продолжал издеваться над обороной растерянных хозяев поля.

ТРЕНЕР

Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов).

С 2012-го года Рябоконь работает с командой и можно с полной уверенностью сказать, что тренер сделал, сотворил эту "Десну", и теперь пожинает плоды своих трудов. Еще один аргумент в пользу того, что необходимо доверять специалистам и не линчевать их после первых неудач. Спокойно, с верой в себя и без лишнего волнения "северяне" разобрались с соперником, который считался равным им по классу, а может даже и превосходил, учитывая прошлогоднее третье место "горожан" в УПЛ. Но по этой игре казалось, что именно в классе и превосходили черниговцы александрийцев.