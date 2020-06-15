Игрока Карпат, зараженного COVID-19 поймали в центре Львова без маски

Владислава Дубинчака, 21-летнего левого латераля "Карпат", который официально сообщал, что заболел COVID-19, сфотографировали в субботу, 13 июня, в 14:38, в центре Львова без маски.

Это фото обнародовало шоу ТаТоТаке. Ситуацию объяснил ведущий Сергей Болотников.

Большого криминала в этом нет, потому что Дубинчак сдал положительный тест еще 17 дней назад. Но я не видел официальной информации ни от "Карпат", ни от Дубинчака, чтобы кто-то сказал, что он сдал еще раз прошел тестирование и он уже официально не болен.

Поэтому не требуем от него самоизоляции, но если ты куда-то выходишь гулять, то можно хотя бы маску надеть? И не идти в центр города. Или, если в кафешке не посидишь - то умрешь? Очень хотелось бы услышать реакцию "Карпат" и самого Дубинчака.

Напомним, что "Карпаты" находятся на карантине из-за вспышки коронавируса в клубе - как среди игроков, так и среди работников клуба.