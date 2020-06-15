Феерия Десны. Объявлены лучшый игрок и тренер 26 тура УПЛ

Команда экспертов УПЛ объявила лучшего игрока 26-го тура чемпионата. Им стал нападающий черниговцев Александр Филиппов, который забил красивый гол в ворота "Александрии" после кросса с мячом.

Кроме него на это звание претендовали полузащитники Виталий Буяльский ("Динамо") и Максим Тейшейра ("Олимпик").

А лучшим наставником по итогам 26 тура УПЛ Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило специалиста "Десны" Александра Рябоконя. Его команда, за которую забивал и Филиппов, разгромила "Александрию" со счетом 5:1.