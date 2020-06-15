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Феерия Десны. Объявлены лучшый игрок и тренер 26 тура УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

По версии УПЛ

Феерия Десны. Объявлены лучшый игрок и тренер 26 тура УПЛ
Новина українською

Команда экспертов УПЛ объявила лучшего игрока 26-го тура чемпионата. Им стал нападающий черниговцев Александр Филиппов, который забил красивый гол в ворота "Александрии" после кросса с мячом.

Кроме него на это звание претендовали полузащитники Виталий Буяльский ("Динамо") и Максим Тейшейра ("Олимпик").

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А лучшим наставником по итогам 26 тура УПЛ Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило специалиста "Десны" Александра Рябоконя. Его команда, за которую забивал и Филиппов, разгромила "Александрию" со счетом 5:1.

Феерия Десны. Объявлены лучшый игрок и тренер 26 тура УПЛ - изображение 1
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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Александр Филиппов
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
15.06.2020 в 13:05
Заслуженно!
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