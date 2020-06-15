Герой футбольного дня. Александр Филиппов

В прошлом чемпионате "Десна" лишь в трех матчах сумела забить сопернику больше двух голов, и только один из тех поединков завершился разгромом противника черниговцев. Однако в текущем сезоне команда Рябоконя впечатляет. Она не соответствует характеристике рациональной и прагматичной, которая в прошлом году "приклеилась" к коллективу из-за привычки действовать от соперника.

В текущем чемпионате Украины "Десна" провела уже шесть поединков, в которых забивала сопернику три или больше гола. Каждый из этих шести матчей завершался разгромом, в четырех из них черниговцам противостояли команды, которые представляли Украину в текущем сезоне в еврокубках – "Мариуполь" и "Александрия".

Также "Десна" в этом сезоне впервые в своей истории забила гол в ворота "Шахтера" и стала одной из трех команд лиги (по состоянию на сейчас), которые сумели в одном матче поразить ворота "горняков" более одного раза. И бесспорно, все это – заслуга тренерского штаба, который сумел сколотить монолитный коллектив, в котором каждый знает свое место и функции. Однако даже у команд, сильных сыгранностью, должны быть лидеры.

Александр Филиппов в этом сезоне не только помогает "Десне" писать клубную историю, но и творит историю личную. Пятнадцать голов в элитарном дивизионе в течение одного сезона – это серьезное достижение для Украины. Например, в сезонах 2016/17 и 2005/06 с таким показателем Андрей Ярмоленко и Брандао / Окодува соответствии выиграли бомбардирскую гонку лиги; в сезонах 2011/12 и 2004/05 лучшими бомбардирами чемпионата стали Майкон / Селезнев и Косырин соответственно с показателем меньше, чем сейчас у Филиппова – 14 голов. Александр Гладкий становился лучшим бомбардиром с еще худшим показателем – 13 голов, а Сергею Шищенко в сезоне 2001/02 и Юрию Гудыменко в сезоне 1992 для пребывания на вершине хватило двенадцати голов.

Вообще, 15+ в течение одного сезона в чемпионате Украины забивали не так уж и много футболистов: Виктор Леоненко (трижды), Андрей Шевченко (трижды), Сергей Ребров (трижды), Жуниор Мораес (трижды), Олег Матвеев (дважды), Тимерлан Гусейнов (дважды), Александр Паляница (дважды), Иван Гецко (дважды), Андрей Воробей (дважды), Максим Шацких (дважды), Евгений Селезнев (дважды), Марко Девич (дважды), Алекс Тейшейра (дважды), Александр Гайдаш (дважды), Сергей Гусев, Алексей Антюхин, Арсен Аваков, Автандил Капанадзе, Олег Венглинский, Алексей Белик, Георгий Деметрадзе, Эмануэль Окодува, Брандао, Александр Косырин, Александр Гладкий, Александр Ковпак, Жажа Коэльо, Артем Милевский, Клейтон Шавьер, Браун Идейе, Генрих Мхитарян, Луис Адриано, Артем Кравец, Эрик Бикфалви, Андрей Ярмоленко, Марлос, Факундо Феррейра и Виктор Цыганков.

Это впервые в карьере Филиппов забивает так много в течение одного футбольного года. В сезоне 2016/17 он забил одиннадцать голов, в сезоне 2017/18 – двенадцать. Но тогда "Десна" выступала в Первой лиге. Сейчас же Филиппов поразил ворота восьми из одиннадцати элитарных соперников: не забивал только "Шахтеру", "Колосу" и "Львову". Против двух из этих трех соперников "Десна" еще будет играть в этом сезоне. По определенному стечению обстоятельств, если "Десна" и "Львов" окажутся в плей-офф Лиги Европы, на пути Филлипова могут оказаться и львовяне.

Обидно то, что поединки сборных пока временно остановлены из-за пандемии. Если учитывать, что от Андрея Шевченко в разное время получали шансы Коломоец, Кулач, Борячук, Беседин, которые забивают значительно меньше, то по логике читается и вызов в сборную Филиппова. Но он может быть только в следующем сезоне. Тогда, когда "Десна", вероятно, будет бороться с синдромом "пост-успешного года". Как сейчас борется "Александрия", а еще раньше боролась "Ворскла"...