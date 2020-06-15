  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гонка бомбардиров УПЛ. Филиппов отрывается от Марлоса, Буяльский рвется в пятерку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гонка бомбардиров УПЛ. Филиппов отрывается от Марлоса, Буяльский рвется в пятерку

Премьер-лига
(3 голосов)

Александр еще может навязать борьбу Мораесу

Гонка бомбардиров УПЛ. Филиппов отрывается от Марлоса, Буяльский рвется в пятерку
UA-Футбол
Новина українською

26-й тур Украинской Премьер-лиги оказался весьма результативным, несмотря на то, что в одном из поединков был забит лишь один мяч. Этот гол - авторства Жуниора Мораеса, который увеличил свой актив в текущем чемпионатов до 18 мячей. К слову, на официальном сайте УПЛ в активе Мораеса 19 голов - Лига записала ему гол в ворота "Днепра-1", хотя, по нашему мнению, это все же был автогол Адамюка.

Между тем, отставание главного преследователя Мораеса - Александра Филиппова - сократилось до трех голов. Форвард "Десны" в игре против "Александрии" выстрелил дублем. При этом первый гол получился особенно эффектным - Саша протянул мяч с центра поля, обыграл двух защитников и закрутил в девятку.

Третьим остается Марлос, в активе которого 13 результативных ударов. Также стоит отметить прогресс Виталия Буяльского. Его гол в ворота "Зари" стал девятым в текущем чемпионате - весьма солидный показатель для центрального полузащитника. Столько же голов у Тайсона, Цыганкова и Супряги.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Жуниор Мораес Шахтер 18 (1) 23 0.78
2 Александр Филиппов Десна 15 (3) 24 0.63
3 Марлос Шахтер 13 (1) 20 0.65
4 Богдан Леднев Заря 11 (1) 23 0.48
5 Владислав Супряга СК Днепр-1 9 (2) 19 0.47
6 Тайсон Шахтер 9 (3) 20 0.45
7 Виталий Буяльский Динамо 9 (1) 21 0.43
8 Виктор Цыганков Динамо 9 (3) 22 0.41
9 Артем Беседин Динамо 8 (1) 13 0.62
10 Беньямин Вербич Динамо 8 (2) 20 0.4
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марлос Виталий Буяльский Жуниор Мораес Александр Филиппов
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.06.2020 в 14:53
Что значит по вашему мнению? Вы кто? Официальная статистика берется из официального источника. В данном случае - это сайт УПЛ, на котором берутся данные из рапорта(протокола) арбитра. Точка.
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
15.06.2020 в 15:02
Представляю себе ситуацию в Англии или Германии, когда какое-нибудь спортивное издание заявит, мол вот оф протокол гласит так, но мы особенные и считаем иначе
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
15.06.2020 в 14:12
По Мораесу, это типа из серии "кто как хочет, так и мочит". То может по вашему мнению и где-то у кого-то очков в турнирной таблице не так как упл начислила?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...