Гонка бомбардиров УПЛ. Филиппов отрывается от Марлоса, Буяльский рвется в пятерку

26-й тур Украинской Премьер-лиги оказался весьма результативным, несмотря на то, что в одном из поединков был забит лишь один мяч. Этот гол - авторства Жуниора Мораеса, который увеличил свой актив в текущем чемпионатов до 18 мячей. К слову, на официальном сайте УПЛ в активе Мораеса 19 голов - Лига записала ему гол в ворота "Днепра-1", хотя, по нашему мнению, это все же был автогол Адамюка.

Между тем, отставание главного преследователя Мораеса - Александра Филиппова - сократилось до трех голов. Форвард "Десны" в игре против "Александрии" выстрелил дублем. При этом первый гол получился особенно эффектным - Саша протянул мяч с центра поля, обыграл двух защитников и закрутил в девятку.

Третьим остается Марлос, в активе которого 13 результативных ударов. Также стоит отметить прогресс Виталия Буяльского. Его гол в ворота "Зари" стал девятым в текущем чемпионате - весьма солидный показатель для центрального полузащитника. Столько же голов у Тайсона, Цыганкова и Супряги.