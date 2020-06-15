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Гонка бомбардиров УПЛ. Филиппов отрывается от Марлоса, Буяльский рвется в пятерку
Александр еще может навязать борьбу Мораесу
26-й тур Украинской Премьер-лиги оказался весьма результативным, несмотря на то, что в одном из поединков был забит лишь один мяч. Этот гол - авторства Жуниора Мораеса, который увеличил свой актив в текущем чемпионатов до 18 мячей. К слову, на официальном сайте УПЛ в активе Мораеса 19 голов - Лига записала ему гол в ворота "Днепра-1", хотя, по нашему мнению, это все же был автогол Адамюка.
Между тем, отставание главного преследователя Мораеса - Александра Филиппова - сократилось до трех голов. Форвард "Десны" в игре против "Александрии" выстрелил дублем. При этом первый гол получился особенно эффектным - Саша протянул мяч с центра поля, обыграл двух защитников и закрутил в девятку.
Третьим остается Марлос, в активе которого 13 результативных ударов. Также стоит отметить прогресс Виталия Буяльского. Его гол в ворота "Зари" стал девятым в текущем чемпионате - весьма солидный показатель для центрального полузащитника. Столько же голов у Тайсона, Цыганкова и Супряги.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Жуниор Мораес
|Шахтер
|18 (1)
|23
|0.78
|2
|Александр Филиппов
|Десна
|15 (3)
|24
|0.63
|3
|Марлос
|Шахтер
|13 (1)
|20
|0.65
|4
|Богдан Леднев
|Заря
|11 (1)
|23
|0.48
|5
|Владислав Супряга
|СК Днепр-1
|9 (2)
|19
|0.47
|6
|Тайсон
|Шахтер
|9 (3)
|20
|0.45
|7
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9 (1)
|21
|0.43
|8
|Виктор Цыганков
|Динамо
|9 (3)
|22
|0.41
|9
|Артем Беседин
|Динамо
|8 (1)
|13
|0.62
|10
|Беньямин Вербич
|Динамо
|8 (2)
|20
|0.4