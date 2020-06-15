Игрок Олимпика покрасит волосы в розовый цвет, если забьет еще 3 гола

Вингер левого фланга донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал телеканалу Футбол о своем голе в ворота ФК "Львов" (2:0).

Такие, как второй мяч [во встрече], я частенько забиваю на тренировках. Слева смещаюсь в центр и бью с правой ноги.

Я пообещал, что если после карантина забью 5 мячей, покрашу волосы в розовый цвет. Осталось еще 3 гола.