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Игрок Олимпика покрасит волосы в розовый цвет, если забьет еще 3 гола
Всего должно быть 5
Вингер левого фланга донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал телеканалу Футбол о своем голе в ворота ФК "Львов" (2:0).
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Такие, как второй мяч [во встрече], я частенько забиваю на тренировках. Слева смещаюсь в центр и бью с правой ноги.
Я пообещал, что если после карантина забью 5 мячей, покрашу волосы в розовый цвет. Осталось еще 3 гола.
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Источник:Великий футбол
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