Ассистент Шарана о втором подряд разгроме Александрии: Что здесь комментировать?

Вместо главного тренера "Александрии" Владимира Шарана пресс-конференцию после разгромного поражения от "Десны" (1:5) посетил его помощник Андрей Купцов.

Ассистента Шарана попросили прокомментировать ход игры.

- Что тут комментировать? Вы сами видели, что игра нам не удалась. И счет очень неприятный. Нам нужно сейчас успокоиться. Сделать выводы и двигаться дальше.

- Почему не получаются матчи именно с "Десной"?

- Не знаю. Есть много моментов. Можно говорить, что нам удаются матчи с "Зарей", а с "Десной" - нет. Ну, много причин. Может, какой-то психологический фактор, какое-то давление на футболистов. Много разных причин можно найти.

Думаю, нам всем нужно думать, как двигаться дальше. Это уже история, игра прошла. Нужно сделать правильные выводы.

- Не сыграло ли удаление Бабогло определяющую роль?

- Конечно, когда удаляют футболиста, становится очень тяжело играть. Команда-соперник имеет численное преимущество. Нужно перестроиться, много сил потратить. Это может повлиять на ошибки игроков. Не знаю, тянул ли тот эпизод на желтую. Там была борьба. Это вопрос к судье.

- Не давали указаний лично по Филиппову, который демонстрирует хорошую форму в этом сезоне?

- Конечно, говорили. Мы знали, что Филиппов - один из лидеров бомбардирской гонки. Говорили, что с ним нужно плотно играть. Защитники не справились с задачей.

- Следующий матч - с "Шахтером". Как будете ребят выводить из психологической ямы и настраивать на игру?

- Прежде всего надо отдохнуть и перезагрузиться. А подготовка - это уже дело тренеров. В "Шахтер" нужно тщательно подготовиться не только в тактическом плане, но и физическом. Серьезный разговор с командой? Ребятам нужно, может, между собой поговорить, чтобы не только тренеры с ними говорили. Выводы так или иначе надо сделать.

- Нет проблем с физической готовностью?

- Второй тайм показал, что силы есть. Удаление Бабогло изменило рисунок игры. Но физически даже вдесятером мы выходили в атаку и держались.