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Ассистент Шарана о втором подряд разгроме Александрии: Что здесь комментировать?
Потребность серьезного разговора перед игрой с "Шахтером"
Вместо главного тренера "Александрии" Владимира Шарана пресс-конференцию после разгромного поражения от "Десны" (1:5) посетил его помощник Андрей Купцов.
Ассистента Шарана попросили прокомментировать ход игры.
- Что тут комментировать? Вы сами видели, что игра нам не удалась. И счет очень неприятный. Нам нужно сейчас успокоиться. Сделать выводы и двигаться дальше.
- Почему не получаются матчи именно с "Десной"?
- Не знаю. Есть много моментов. Можно говорить, что нам удаются матчи с "Зарей", а с "Десной" - нет. Ну, много причин. Может, какой-то психологический фактор, какое-то давление на футболистов. Много разных причин можно найти.
Думаю, нам всем нужно думать, как двигаться дальше. Это уже история, игра прошла. Нужно сделать правильные выводы.
- Не сыграло ли удаление Бабогло определяющую роль?
- Конечно, когда удаляют футболиста, становится очень тяжело играть. Команда-соперник имеет численное преимущество. Нужно перестроиться, много сил потратить. Это может повлиять на ошибки игроков. Не знаю, тянул ли тот эпизод на желтую. Там была борьба. Это вопрос к судье.
- Не давали указаний лично по Филиппову, который демонстрирует хорошую форму в этом сезоне?
- Конечно, говорили. Мы знали, что Филиппов - один из лидеров бомбардирской гонки. Говорили, что с ним нужно плотно играть. Защитники не справились с задачей.
- Следующий матч - с "Шахтером". Как будете ребят выводить из психологической ямы и настраивать на игру?
- Прежде всего надо отдохнуть и перезагрузиться. А подготовка - это уже дело тренеров. В "Шахтер" нужно тщательно подготовиться не только в тактическом плане, но и физическом. Серьезный разговор с командой? Ребятам нужно, может, между собой поговорить, чтобы не только тренеры с ними говорили. Выводы так или иначе надо сделать.
- Нет проблем с физической готовностью?
- Второй тайм показал, что силы есть. Удаление Бабогло изменило рисунок игры. Но физически даже вдесятером мы выходили в атаку и держались.