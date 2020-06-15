Понять Михайличенко вряд ли может даже сам Михайличенко. О чём говорить после 26 тура УПЛ

"Ворскла" преодолевает комплекс "Мариуполя"

На фоне того, что "Мариуполь" и "Ворскла" вряд ли вылетят из Премьер-лиги, а также не смогут пробиться в еврокубки, их противостояние можно рассматривать, как подготовку к следующему сезону. Как вариант – баллы в копилку уверенности в себе, ведь осенью эта копилка заметно оскудела у обеих команд.

Для полтавчан команда из Приазовья традиционно очень неудобный соперник, но в этот раз мариупольцы с большим трудом спасли ничью. Максимов тактически переиграл Бабича, хотя потенциал азовчан выше, длиннее скамья запасных и индивидуальный опыт в УПЛ более основательный. Вот только "Ворскла" постепенно возрождается, проявляет характер, и если продолжит в том же духе, с ней придется считаться даже грандам украинского элитного первенства. Андрей Алфимов

Вертикальные рывки Буяльского - главное оружие "Динамо" после карантина

Пока Цыганков залечивал травму, а Вербич не попадал в старт из-за странноватого эксперимента с Андриевским, в игре "Динамо" наметилась интересная тенденция, которую нельзя не отмечать.

Виталий Буяльский в трех матчах после карантина забил 4 мяча и отдал результативный пас. При этом сразу три гола хавбек забил в характерном стиле - получая мяч на ход после вертикальных рывков в штрафную. То, что раньше получалось у "Динамо" эпизодически, теперь начало проходить на постоянной основе, и уже очевидно, что соперники по УПЛ к этому оказались не готовы. И этот как раз тот случай, когда Михайличенко и его штаб нужно похвалить.

Буяльский, безусловно, молодец - он правильно улавливает момент для рывка и добротно завершает атаки. Но еще важнее и то, как "Динамо" весной выбегает в контратаки - у игрока с мячом почти всегда 2-3 варианта для паса. Защитники в таких ситуациях теряются, сбиваясь вокруг номинальных форвардов. А передача, между тем, идет на появляющегося из ниоткуда хавбека. Хорошая задумка, отличное исполнение. Роман Синчук

Понять Михайличенко вряд ли может даже сам Михайличенко

Представьте. У вас в команде есть четыре высококлассных вингера (по два на каждый фланг), которые практически в равной степени претендуют на место в основе. Сколько вы поставите в старте? Наставник "Динамо" ставит одного Цитаишвили. Надо спасать матч с "Зарёй". Кого Михайличенко выпускает? Трёх вингеров.

Карлос де Пена набрал три очка по системе "гол+пас" после карантина. Знаете, сколько ему для этого понадобилось? 70 минут. Но в основе играют другие. То он проигрывает конкуренцию Вербичу (буквально вчера мы писали, что Вербич довольно органично выглядит на позиции форварда), то нужно освободить бровку для забеганий Миколенко (хоть это и не всегда приносит пользу), то мешают ещё какие-то причины.

Это как наигрывание в последние недели Андриевского, который, по словам коуча, "заслужил на свой шанс". Неизвестно только, почему он не может показать не на тренировках, а в официальных матчах, за счёт чего он его заслужил. Смещениями с фланга в центр? Александр Рыженко

Не следует сильно критиковать Сиприано, Исмаили начинал в "Шахтере" не лучше

Новость о травме Исмаили для болельщиков “Шахтера” можно сравнивать с “ударом серпом по мужскому достоинству”. Левый защитник точно не сыграет в еврокубках, а значит экстренно нужно наигрывать нового футболиста на данную позицию. Возможно туда был бы переведен (возвращен) Николай Матвиенко, но тогда некому будет играть в центре (вспоминаем повреждение Бондаря).

Свой шанс с “Колосом” получил Маркиньос Сиприано. После встречи он мог услышать в свой адрес много критики, но давайте не забывать о нескольких вещах. Первое, это не его родная позиция, все таки изначально он покупался как правый вингер (!). Ему нужно провести еще не один матч, чтобы до конца привыкнуть к новой роли на поле.

К тому же, давайте вспомним, что Исмаили также очень долго запрягал в “Шахтере”. За полгода в клубе он лишь однажды вышел на поле против “Металлурга” и провел в той встрече 67 минут. В первом же полноценном сезоне на его счету было лишь 14 выходов и 1047 наигранных минут. Другое дело, что тогда основными был Шевчук и Исмаили получил достаточно времени на акклиматизацию. Сиприано же сейчас оказался в более сложной ситуации. Однако, он вполне может вырасти в сильного футболиста, если не будет обделен игровым временем. Георгий Грошев

Каштру не зря наигрывает Трубина - у него есть все задатки, чтобы заменить Пятова

“Шахтер” долгое время не мог найти стабильного второго вратаря. Все дублеры Пятова, будь то собственные воспитанники или покупные игроки, не дотягивали до его уровня и получали считанные игровые минуты в сезоне. Ни Каниболоцкому, ни Рыбке (хотя это отдельный разговор), ни Худжамову, ни Сарнавскому, ни Шевченкам не удалось навязать хоть какую-то конкуренцию Андрею. Однако сейчас на горизонте засияла новая звездочка - Анатолий Трубин.

Еще в прошлом сезоне фамилию 18-летнего голкипера мало кто знал, а уже в этом он все чаще выходит на поле в футболке основной команды “Шахтера”. И стоит признать, что доверие тренера он действительно отрабатывает. Он не обделен физическими данными (его рост почти два метра) и обладает важными качествами для голкипера (хорошо стоит на ленточке, неплохо играет ногами). Безусловно, Пятов остается номером один в клубе, но теперь за вратарскую позицию не так боязно как было несколько лет назад. Остается надеяться, что Трубин еще будет выходить на поле в текущем сезоне. Пока что он этого заслуживает. Георгий Грошев

"Десна" обыграла "Александрию" и стала главным претендентом на бронзу

Заметно сдали подопечные Шарана по сравнению с прошлым сезоном (возможно, повлияла карантинная пауза). Но не зря же говорят, что добраться до лидирующих позиций не так сложно, как удержаться на них. Матч в бронзовом свете провели эти команды в 26-м туре УПЛ - а значит, разыгрывали прямой выход в групповой этап Лиги Европы. Мечту для них.

Если будет стоять вопрос – кто в следующем сезоне достоин представлять Украину в еврокубках, "Александрия" или "Десна"? То черниговцы, безусловно, выглядят предпочтительнее.

На удивление организованной, сбалансированной и хладнокровной командой выглядела "Десна", почти не ошибалась в обороне, а в атаках значительно превзошла "Александрию". Чувствовался запас прочности у "северян", желание показать свое умение и азартный голод к победам. Именно то, чего обычно так не хватает нашим командам в еврокубковых турнирах. Наверное, следующий матч в чемпионате, когда "Десна" примет "Зарю", даст нам больше пищи для размышлений. Пока подопечные Рябоконя выглядят фаворитами в борьбе за третье место. Андрей Алфимов

В материале использованы фото ФК "Динамо" и ФК "Шахтёр"