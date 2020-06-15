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Цитаишвили и Тете попали в число претендентов на престижную премию Golden Boy 2020
УПЛ in da house
Авторитетное итальянское издание Tuttosport представило список юных игроков до 21 года, среди которых будет разыграна премия Golden Boy-2020. В прошлом году приз забрал себе нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш.
В список из 100 претендентов вошло 2 футболиста из клубов УПЛ – вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.
Среди конкурентов представителей украинских команд – левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд, хавбек "шмелей" Джейдон Санчо, талант "Ренна" Эдуардо Камавинга и вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои.