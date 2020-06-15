Леоненко: Дай Филиппову еще 15 раз так пробить, он вряд ли бы попал в ворота

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно матча 26-го тура УПЛ "Александрия" – "Десна" (1:5).

"Тренер не успевает готовить команду. Он говорил, что мало времени на подготовку. Плюс, красивые голы. Такие голы забиваются раз в месяц или в два. Дай Филиппову еще 15 раз так пробить, он вряд ли бы попал в ворота", - сказал Леоненко.