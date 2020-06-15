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Леоненко: Дай Филиппову еще 15 раз так пробить, он вряд ли бы попал в ворота

Премьер-лига
(1 голосов)

Гол действительно вышел на загляденье

Леоненко: Дай Филиппову еще 15 раз так пробить, он вряд ли бы попал в ворота
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно матча 26-го тура УПЛ "Александрия" – "Десна" (1:5).

"Тренер не успевает готовить команду. Он говорил, что мало времени на подготовку. Плюс, красивые голы. Такие голы забиваются раз в месяц или в два. Дай Филиппову еще 15 раз так пробить, он вряд ли бы попал в ворота", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Десна (Чернигов) ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Serg2000 (Миргород)
15.06.2020 в 17:33
Ты алкаш! Тебе далеко до Филиппова!
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