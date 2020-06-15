И дождь смывает все следы… Акценты зрителя на играх топ-шестерки

Характерная особенность тура – гости отобрали у хозяев поля все очки. Шоб вы понимали, такое в шестерке происходит впервые: за прошлые три тура у гостей набралось лишь 4 очка из 27 возможных. А предыдущий тур вообще был зеркальным: все досталось хозяевам.

И вновь отмечаем высокую результативность – почти 4 гола за игру, в среднем. А с начала финального турнира, за четыре прошедших тура она составляет 3,25 гола за матч – тоже немало. И, между прочим, "Шахтер", "Динамо" и "Заря" общими усилиями забили лишь примерно половину из этих мячей.

В целом тур нанес еще один удар по ожиданиям любителей интриги. Прогремевшие в нем ливни постарались на совесть, дабы размыть ее следы в турнирной таблице.

Колос – Шахтер 0:1

Заря – Динамо 1:3

Александрия – Десна 1:5

Зрелищность. В Александрии и Запорожье мы увидели много футбола. Но если в первом случае одинаково смотрибельными оказались оба тайма, то во втором была 20-минутная пауза в острых моментах перед перерывом. Словно классическое затишье перед ливнем с градом, из-за которого игра возобновилась на полчаса позже. И именно этот тайм стал самым зрелищным в туре.

Киевский матч, в этом смысле, был среднего качества. И не то чтобы да, и не то чтобы нет. Специалисты сходятся на том, что "повинен" в этом "Шахтер", отыгравший в полноги. И ему действительно было непросто отыскать мотивацию в поединке с аутсайдером шестерки.

Интрига. Возьму на себя смелость утверждать, что в Александрии все стало ясно уже к перерыву. Гол Калитвинцева в раздевалку обеспечил "Десне" комфортное преимущество в два мяча, и трудно было себе представить, что она его растранжирит.

"Колос" мог сравнять счет еще на 74-й минуте, когда Трубин спас ворота "Шахтера", отразив удар Богданова. К слову, здесь после ливня это был единственный голевой момент в оставшиеся полтайма.

В Запорожье все решилось минутой позже, когда Де Пена вывел "Динамо" вперед. Все шло к тому в ту четверть часа, что прошла после выхода на замену сразу трех богатырей (в этот отрезок времени киевляне создали пять из семи своих моментов), и увенчалось двумя голами за четыре минуты.

Удаление Цвека на 80-й минуте – спустя 80 секунд после его появления на поле, а также контрольный в голову от Цыганкова лишь подчеркнули неизбежность такого результата.

Логика. А вот с точки зрения закономерности счета, этот третий мяч стал "лишним". Ибо по совокупности голевых шансов в Запорожье смотрелись очевидные 1:2.

Да и "Александрия", по логике вещей, не заслуживала разгрома. Но, увы, уже привычно "поплыла" в концовке – оставшись в меньшинстве. К тому же "Десна" реализовала большинство из имевшихся у нее голевых возможностей, а такое происходит нечасто. А так – ну максимум 1:3.

Вряд ли у кого повернется язык сказать, что "Шахтер" не "наиграл" на свою победу. Но уж как-то непривычно скромно выглядело его превосходство в моментах.

Однако, за исключением этих нюансов, все было по делу.

Судейство. О том, что решения арбитра могли повлиять на результат, речь шла только в контексте поединка "Зари" с "Динамо". Даю слово приятелю-консультанту.

15-я минута. Не назначен пенальти за игру рукой у Попова, при счете 0:0? Момент гнилейший. На мой взгляд, классические 50/50. Где-нибудь в Испаниях или Италиях вполне себе пенальти, в Англиях и Германиях – нет.

30-я минута. Предупреждение Кендзере вместо удаления, при счете 0:0? По желтой согласен, в мяч все-таки тоже было сыграно. Но после ВАРа нельзя показывать желтую. Или красную, или ничего.

И кстати , при видео повторе, я бы ставил пенальти в ворота "Зари" в конце матча. Однозначно, ногами сбил Цыганкова и через долю секунды руками сыграл в мяч. Но это действительно, кстати – на исход игры уже никак не повлияло бы.

Еще подпишусь под этой ремаркой – в эпизоде со вторым предупреждением александрийцу Бабогло: УкроВАР – самый наваристый в мире: повтор с двух камер, и ни хрена не понятно.

Ну и в заключение, в очередной раз, выражу недоумение по поводу того, что киевские арбитры судят матчи с участием "Динамо" и его конкурентов. Допускаю, что проще и удобнее было обучать работе с ВАРом столичных судей. Но зачем же их так явно подставлять?

Везение. Дико повезло киевлянам. На 59-й минуте, всего через пять минут после гола Юрченко, он же должен был удвоить счет в пользу "Зари", но угодил в перекладину ворот. А уже через две минуты выйдут Вербич, Де Пена и Цыганков. И погонят наших городские… Очень жаль, было бы крайне любопытно посмотреть, как "Динамо" вышло бы из этой ситуации.

Личности. Вы уж как знаете, но меня больше всех впечатлил проведший на поле полчаса Цыганков. Именно он стал зачинателем штурма-реконкисты, он же фактически начал первую голевую комбинацию, эстетично исполнил штрафник под занавесочку, да еще и пеналь мог заработать.

Вторым назову черниговца Филиппова с его дублем. Третье место у меня разделили бы Юрченко из "Зари" и Калитвинцев из "Десны".

Вратари по-прежнему мало радуют. Методом исключения, выделю Трубина из "Шахтера" с тремя зачетными сэйвами. Столько же их было и у Панькива, но при пяти пропущенных голах.

Симпатии. "Десна" без вариантов рулит в туре. "Динамо" понравилось лишь в знаковую последнюю треть матча. Но тут следует подчеркнуть, что такая кавалерия из-за холмов просто обязана выручать команду и делать результат. В сравнении с возможностями конкурентов.

Ну и, увы, за "Александрию" говорят цифры на табло. Десяток пропущенных мячей в двух играх подряд – куда уж хуже…

Таблица. Турнирную интригу изрядно подмочило июньским ливнем.

Во-первых, "Динамо" единолично утвердилось на второй строчке, имея к тому же лучшие дополнительные показатели среди претендентов на "серебро".

Во-вторых, из этого списка оглушительно вылетела "Александрия". И весьма похоже на то, что и "бронза" ей уже, если и светит, то как-то тускло и призрачно.

Неужели вся интрига в оставшихся шести турах сведется к борьбе "Десны" с "Зарей" за третье место и группу Лиги Европы? Послекарантинное "Динамо", боюсь, своего уже не упустит. С другой стороны, остальным в квалификации Лиги чемпионов, похоже, делать нечего.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 26 22 2 2 66-18 +48 68 2 Динамо 26 16 4 6 54-23 +31 52 3 Десна 26 15 4 7 46-20 +26 49 4 Заря 26 15 4 7 42-22 +20 49 5 ФК Александрия 26 13 4 9 37-35 +2 43 6 Колос 26 8 2 16 27-47 -20 26

Анонсы. И уже в следующем туре, получите и распишитесь – "Десна" играет с "Зарей"! Как говорится, см. выше. Если верить в то, что "Динамо" еще можно подвинуть, худшим результатом здесь будет ничья. Если же сосредоточиться на "бронзовой" гонке, то ничья оставляет оптимальный простор для интриги.

На секундочку, в 25 последних матчах с участием команд топ-6 УПЛ было зафиксировано лишь две ничьи. Экие мы бескомпромиссные, однако!

В остальных играх шестерки, в слабой надежде "накаркать", уже добавляю по три очка "Динамо" и "Шахтеру". Первые должны обыграть "Колос", а вторые – оформить чемпионство в игре с "Александрией". Ох, как бы не попасть ей под раздачу и в третий раз подряд: и мотив имеется, и пистонов Каштру может своим выписать после маловыразительной победы в минувшем туре…