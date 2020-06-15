  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук: Уровень судейства в Украине намного ниже, чем уровень чемпионата
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Уровень судейства в Украине намного ниже, чем уровень чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперту не понравилось судейство в матче Заря - Динамо

Шевчук: Уровень судейства в Украине намного ниже, чем уровень чемпионата
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов "Футбол" Вячеслав Шевчук дал оценку работе арбитра Балакина в матче "Заря" - "Динамо" (1:3).

"Что касается судейства: мы всегда говорим об уровне чемпионата, а я хочу высказаться об уровне судейства, - оно, к сожалению, намного ниже, чем уровень чемпионата.

Что касается игры, то отмечу, что "Заря" опять играла ромбом, контролировала мяч, использовала высокий контрпрессинг. У "Динамо" практически ничего не было. Киевляне играли 4-4-2, очень редко получались контратаки.

Да, наверное ошибки арбитра повлияли на исход встречи, но все было в руках "Зари". Важную роль сыграло то, что у луганчан не оказалось на скамейке игроков, которые могли бы усилить игру", - подытожил Шевчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Заря (Луганск) Динамо (Киев) Николай Балакин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...