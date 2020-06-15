Шевчук: Уровень судейства в Украине намного ниже, чем уровень чемпионата

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов "Футбол" Вячеслав Шевчук дал оценку работе арбитра Балакина в матче "Заря" - "Динамо" (1:3).

"Что касается судейства: мы всегда говорим об уровне чемпионата, а я хочу высказаться об уровне судейства, - оно, к сожалению, намного ниже, чем уровень чемпионата.

Что касается игры, то отмечу, что "Заря" опять играла ромбом, контролировала мяч, использовала высокий контрпрессинг. У "Динамо" практически ничего не было. Киевляне играли 4-4-2, очень редко получались контратаки.

Да, наверное ошибки арбитра повлияли на исход встречи, но все было в руках "Зари". Важную роль сыграло то, что у луганчан не оказалось на скамейке игроков, которые могли бы усилить игру", - подытожил Шевчук.