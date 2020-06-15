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Кабаев: Поражение от Динамо не значит, что Заря уходит на 3-е или 4-е место

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане еще поборются

Кабаев: Поражение от Динамо не значит, что Заря уходит на 3-е или 4-е место
Новина українською

Хавбек "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура УПЛ с "Динамо" (1:3).

"Минут 60 хорошо играли. Моменты были. Нужно их реализовывать. Вышли ребята у "Динамо", показали класс, к которому нужно стремиться. Есть полумомент – нужно забивать. Не хватило где-то сил. С "Колосом" было минут 60, сейчас 60-70.

Эпизод с Сидорчуком? Я даже не подходил к нему. Слышал, как он кричал. Даже не хотел смотреть, это страшно. Пусть побыстрее выздоравливает. Цвек – жесткий футболист, но он не специально, шел в мяч.

Была игра за второе место. Но сейчас куча матчей, все меняется. "Александрия" и "Десна" участвуют в этой борьбе. Все рядышком идут. Конечно, победа дала бы отрыв в очках, но поражение не значит, что уходим на 3-е или 4-е место", - сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
15.06.2020 в 18:39
Заря не уходит, Заря уже ушла
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