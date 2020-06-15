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УПЛ может перенести матч Карпаты - Олимпик на более поздний срок и в другой город

Премьер-лига
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Все ждут результатов тестов от Карпат

УПЛ может перенести матч Карпаты - Олимпик на более поздний срок и в другой город
Новина українською

Как сообщалось ранее, в понедельник 15 июня "Карпаты" сдали очередной тест на коронавирус и теперь ждет результатов.

Ждет от клуба официальных результатов тестов и УПЛ – Лига должна принять решение о проведении матча 27-го тура против "Олимпика".

Результаты тестирования будут 15 июня вечером или 16-го утром.

Как сообщает "Трибуна", поединок "Карпаты" – "Олимпик" могут перенести на более поздний срок, так как до запланированной даты, 20 июня, львовяне не успеют подготовиться, ведь команда еще не приступала к тренировочному процессу.

Также существует большая вероятность того, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией во Львове матч могут перенести в другой город.

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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