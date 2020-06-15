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УПЛ может перенести матч Карпаты - Олимпик на более поздний срок и в другой город
Все ждут результатов тестов от Карпат
Как сообщалось ранее, в понедельник 15 июня "Карпаты" сдали очередной тест на коронавирус и теперь ждет результатов.
Ждет от клуба официальных результатов тестов и УПЛ – Лига должна принять решение о проведении матча 27-го тура против "Олимпика".
Результаты тестирования будут 15 июня вечером или 16-го утром.
Как сообщает "Трибуна", поединок "Карпаты" – "Олимпик" могут перенести на более поздний срок, так как до запланированной даты, 20 июня, львовяне не успеют подготовиться, ведь команда еще не приступала к тренировочному процессу.
Также существует большая вероятность того, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией во Львове матч могут перенести в другой город.